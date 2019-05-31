Происшествия

Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской областиRT на русском 10:09

Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей. Ранее Конькова задержали в рамках дела о коррупции.
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Светлана Петренко
В рамках расследуемого уголовного дела о коррупционном преступлении следователями Главного следственного упражнения СК РФ задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков.
— Светлана ПетренкоКомсомольская правда 04:45

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Соцсети о задержании бывшего губернатора ивановского края Конькова

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Задержан бывший глава Ивановской области

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Коммерсантъ08:09

Задержание экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова ВИДЕО

IvanovoNews08:24

СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области

РИА Новости09:16
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