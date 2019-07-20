Политика
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкераРИА Новости 15:55
Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. На кадрах видно, как военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в масках прибыли к судну на вертолете и катерах.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:40, Вашингтон
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Происшествия
Два человека получили ранения при стрельбе на севере Москвы
Неизвестный ранил двух человек из травматического пистолета на севере Москвы в ночь на 21 июля.
Обновлено в 18:16
Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом
После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 18:25
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
Обновлено в 08:16
Политика
В Японии пройдут выборы в верхнюю палату парламента
Выборы в Палату советников (верхнюю палату парламента) пройдут в воскресенье в Японии.
Обновлено в 17:07
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Политика
Меркель отправили в длительный отпуск после приступов дрожи
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отправится в длительный отпуск, чтобы попытаться вылечить редкое заболевание, которое приводит к дрожи - 65-летняя Меркель напугала правительство ФРГ ухудшением состояния своего здоровья.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Поезд «Ласточка» насмерть сбил пешехода под Выборгом
В Выборгском районе Ленинградской области под колёса электропоезда «Ласточка» сообщением «Петербург – Выборг» попал пешеход.
Обновлено в 14:53
Общество
Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника
Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
Общество
В США из-за жары погибли шесть человек
Обновлено в 14:21
Футбол
Исторический матч в Москве и другие игры 2-го тура РПЛ, а также звезды мирового плавания в Кванджу. Все трансляции 21 июля
Бавария — Реал Фото: © globallookpress.com А в Хьюстоне двумя часами позже пройдет другой топовый матч — мюнхенская "Бавария" против мадридского "Реала".
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
Германия готовится наращивать расходы на вооружение
Расходы на вооружения Германии должны быть увеличены. Об этом заявила новая глава Минобороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает DW.
Обновлено в 16:48
Политика
«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа
Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
Обновлено вчера в 02:30
Технологии
В семействе Ultrastar DC HC300 появился жесткий диск объемом 10 ТБ
По сравнению с гелиевым жестким диском Ultrastar DC HC510 объемом 10 ТБ накопитель Ultrastar DC HC330 обеспечивает прироста производительности до 40% при малой глубине очереди и записи небольших блоков с произвольным доступом.
Обновлено в 17:36
Кино
HBO показала официальный трейлер «Хранителей»
На мероприятие Comic-Con 2019 канал HBO привёз новый трейлер будущего сериала «Хранители».
Обновлено в 16:00
Гаджеты
Фотограф Fritzchens Fritz показал внутренности процессора AMD Ryzen 5 3600
Фотограф Fritzchens Fritz «препарировал» AMD Ryzen 5 3600 и показал как он выглядит внутри.
Обновлено в 08:11
Общество
Воробьев пожелал удачи участникам велозаезда в Коломне
Обновлено в 04:08
Единоборства
Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянии
Российский боксер Дадашев находится в критическом состоянии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:25
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США
О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.
Обновлено в 17:35
Происшествия
Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше
Пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, найден мертвым в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 11:27
Экономика
Эксперты: в России может появиться социальное арендное жилье
Речь идет об институте социального арендного жилья, оператором которого будет являться государство, предполагают эксперты.
Обновлено вчера в 12:16
Футбол
ФК «Краснодар» вырвал гостевую победу у «Уфы»
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Стеснение пропало: Брежнева выложила откровенное фото в купальнике
Артистка выложила фото в купальнике, где она сидит на колонне в весьма откровенной позе.
Обновлено в 15:46
Футбол
Олег Кононов: «Мирзова не имело смысла брать в Ростов»
Не было смысла его брать в Ростов.
Обновлено в 17:23
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Сестра Ольги Бузовой записала на студии свою дебютную песню
Сестра Ольги Бузовой записала на студии свою дебютную песню Стоит отметить, что сестра Ольги Бузовой всегда старалась не отставать от телезвезды.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Офис Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и Вышинского
Обновлено 18 июля в 16:00