Космос

Опубликовано видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon HeavyРИА Новости 07:52

В Сети появилось видео взрыва, который произошел при попытке приземления возвращаемой первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX.
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Falcon Heavy успешно вывела на орбиту 24 спутника и прах 152 человек

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SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутниками и атомными часами

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Опубликовано видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy

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В США отправили в космос Falcon с прахом 152 человек

Московский Комсомолец05:46

Ступень Falcon Heavy при посадке упала в океан

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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
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Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (в миру — Михаил Денисенко) обвинил Православную церковь Украины (ПЦУ) в захвате храмов.
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Бывший начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере, незадолго до своего ареста часто общался со следователем полиции одного из округов Москвы, у которой обнаружили дорогую недвижимость в Италии.
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Согласно постановлению пленума ВС РФ, штраф за намеренно скрытые номера составит 5 тысяч рублей.
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