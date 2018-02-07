Космос
Опубликовано видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon HeavyРИА Новости 07:52
В Сети появилось видео взрыва, который произошел при попытке приземления возвращаемой первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской
Актер Михаил Ефремов назвал причину смерти своей матери Аллы Покровской. Об этом сообщает Daily Storm во вторник, 25 июня.
Обновлено в 08:10
Политика
Филарет обвинил ПЦУ в захвате храмов
Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (в миру — Михаил Денисенко) обвинил Православную церковь Украины (ПЦУ) в захвате храмов.
Обновлено в 09:20
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Политика
В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев
В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Интернет
Тысячи опасных приложений обнаружены в магазине Google Play Store
В течение двух лет исследователи из Сиднейского университета совместно с коллегами из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) изучали приложения, размещаемые в магазине Google Play Store.
Обновлено в 07:56
Кино
Сергей Безруков отказался от роли президента
Обновлено в 11:00
Общество
Минпромторг прокомментировал информацию о командировочных расходах
Все расходы министерства согласовываются в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год, сообщили "Российской газете" в министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Ирина Пегова сменила цвет волос и стала платиновой блондинкой
Актриса Ирина Пегова сменила цвет волос и стала платиновой блондинкой.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В окружении полковника-миллиардера из ФСБ нашлись новые богачи
Бывший начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере, незадолго до своего ареста часто общался со следователем полиции одного из округов Москвы, у которой обнаружили дорогую недвижимость в Италии.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
3-летняя дочь Ксении Бородиной определилась с будущей профессией
3-летняя Теона мечтает стать визажистом, об этом она сама сказала своей звездной маме.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Башкирии нашли автомобиль сбежавшей Луизы Хайруллиной
Обновлено в 09:29
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Стало известно, кто голосовал против возвращения России в ПАСЕ
Известно, что поддержали возвращение России в ПАСЕ 118 парламентариев из 190, еще 10 воздержались, а 62 были против.
Обновлено в 08:43
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Транспорт
Верховный суд РФ решил лишать прав за грязные номера
Согласно постановлению пленума ВС РФ, штраф за намеренно скрытые номера составит 5 тысяч рублей.
Обновлено в 07:52
Здоровье
Чем опасен солнечный удар
Первым при солнечном ударе страдает мозг. Солнечный удар развивается при прямом воздействии солнечных лучей на человеческий организм.
Обновлено в 08:29
Политика
Кадыров сделал заявление об отставке Евкурова
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в инстаграме решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке.
Обновлено в 08:15
Политика
Летавшие в Грузию авиакомпании могут получить компенсации
Российские авиакомпании смогут получить компенсации из-за запрета полетов в Грузию.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет
Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Политика
Карачаево-Черкесия нашла замену Арашукову в Совфеде
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил в Instagram, что представлять регион в Совете Федерации будет Крым Казаноков.
Обновлено в 10:57
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые
В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.
Обновлено в 03:28
Театры
Минкультуры ответило на обращение актеров МХАТа к Путину
23 июня актеры и зрители МХАТа опубликовали видеообращение к Владимиру Путину, в котором попросили президента вернуть Доронину на пост худрука — в декабре 2018 года вместо нее был назначен режиссер и продюсер Эдуард Бояков.
Обновлено в 09:21
Авто
Audi Q7 получил спецверсию в России
Автомобиль получил окраску кузова металлик, спортивный пакет S line, черный Titanium Black стайлинг-пакет внешней отделки Audi Exclusive, 21-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, черные направляющие для багажника на крыше и др.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Тольятти убит известный дзюдоист
Обновлено в 03:56
Авто
BMW представила концептуальный суперкар Vision M Next
Компания BMW представила на конференции BMW NextGen в Мюнхене гибридный концепт-кар Vision M Next.
Обновлено в 04:59
Экономика
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Общество
Претендующих на надбавку к пенсии селян стало больше
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее список профессий работников села, которые смогут получать 25-процентную надбавку к пенсии.
Обновлено в 10:55