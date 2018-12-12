Армия и оружие

Опубликовано видео взлета нового МиГ-35 на форсаже
Газета.Ru
13:50

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором заснят полет новейшего российского истребителя поколения МиГ-35 поколения "4++", характеристики которого максимально приближены к пятому. На кадрах МиГ-35 совершают сложные маневры в непосредственной близости от транспортника.
Газета.Ru13:50
с чего всё началось

Вертикальный взлет новейшего МиГ-35 на форсаже: уникальная съемка

В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном новейшему истребителю МиГ-35, съемочной группе телеканала «Звезда» удалось заснять взлет самолета, который был совершен на режиме форсажа практически вертикально.
ТК Звездавчера в 21:03

Подробнее о событии

Появилось видео взлета истребителя МиГ-35 на форсаже

РБК13:08

Опубликовано видео взлета нового МиГ-35 на форсаже

Газета.Ru13:50

Опубликовано видео вертикального взлета МиГ-35 на форсаже

Взгляд.ру11:06

Опубликовано видео взлета МиГ-35 на форсаже

РИА Новости10:36

Военные показали видео полёта новейших истребителей МиГ-35

Фонтанка.Ру00:23

Новейшие истребители МиГ‐35 показали в полете

Телеканал 360°вчера в 23:39

Впервые наглядно и в деталях: кадры тестов новейшего истребителя МиГ-35

ТК Звезда01:55
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган анонсировал начало турецкой военной операции в Сирии

Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Военные России и Израиля обсудили продолжение операции в Сирии

Ранее Минобороны РФ сообщило, что на встрече с израильскими военными, в частности, обсуждалось создание прямой линии между российской базой «Хмеймим» в Сирии и оперативным центром ВВС Израиля.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

В НАТО рассказали о важности встреч с Герасимовым

Встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с главкомом силами НАТО Кертисом Скапарротти в Баку показывает важность использования этого канала коммуникации для повышения транспарентности и предсказуемости, говорится в сообщении штаба верховного командования Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Делегация ВКС встретилась с руководящим составом ВВС Венесуэлы

Обновлено вчера в 16:10
Армия и оружие

В США боятся «Мертвую руку» России

20 октября президент США Дональд Трамп объявил о планах выйти из ДРСМД, так как Россия якобы нарушает условия договора.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие

Яндекс.Карты по ошибке рассекретили западные военные базы

Обновлено в 03:15
Армия и оружие

МИД ответил на заявления США о поддержке членства Грузии в НАТО

Министерство иностранных дел России сообщило, что Москва рассматривает как провокационные заявления НАТО и США в поддержку членства Грузии в альянсе.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие

Раскрыта тайна поисков «Титаника»

В какой-то момент Баллард испугался, что не успеет определить местоположение "Титаника" – до конца экспедиции оставалось 12 дней.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Подлодки Тихоокеанского флота проекта 949А получат ракеты «Калибр»

Минобороны РФ планирует оснастить атомные подводные лодки проекта 949А Тихоокеанского флота крылатыми ракетами «Калибр».
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие

Росгвардия закупит 15 бронемашин «Урал» за ₽200 млн

Росгвардия потратит почти 200 млн руб. на покупку бронированных автомобилей «Урал».
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

Шойгу объяснил доминирование России на Армейских играх

Что именно позволяет российским военнослужащим постоянно побеждать в Армейских международных играх, раскрыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Более 8 тыс. военных отразили условную химическую атаку в Поволжье

Более 8 тыс. военнослужащих Центрального военного округа в составе соединений и воинских частей, дислоцированных в регионах Поволжья, приняли участие в проверке на готовность к действиям в случае применении противником химического оружия.
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Армия и оружие

Расчеты ЦВО в Хакасии отразили «атаку» крылатых ракет

Обновлено в 00:01
Армия и оружие

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Обновлено в 04:33
Армия и оружие

В штабе Северного флота открылась выставка вооружения и военной техники

Сегодня в штабе Северного флота были развёрнуты тематические выставки вооружения, военной и специальной техники.
Обновлено в 12:00
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