Армия и оружие
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором заснят полет новейшего российского истребителя поколения МиГ-35 поколения "4++", характеристики которого максимально приближены к пятому. На кадрах МиГ-35 совершают сложные маневры в непосредственной близости от транспортника.
Газета.Ru13:50
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с чего всё началось
В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном новейшему истребителю МиГ-35, съемочной группе телеканала «Звезда» удалось заснять взлет самолета, который был совершен на режиме форсажа практически вертикально.ТК Звездавчера в 21:03
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