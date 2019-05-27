Космос
Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»Известия 10:53
Как на своей странице в Instagram отметил руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, удар молнии не помеха ракете. Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области ранее 27 мая. По данным ведомства, пуск и дальнейший полет ракеты прошли в штатном режиме.
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Поздравляю командование с успешным запуском ракеты! Молния вам не помеха.
— Дмитрий Рогозин, российский политикRuNews24.ru 11:53
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