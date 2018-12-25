Расчеты комплексов С-300 «Фаворит» успешно отразили авианалет условного противника в ходе учений подразделений зенитного ракетного полка ЦВО под Екатеринбургом. Об этом сообщили в Минобороны России.

с чего всё началось

Видео с подготовкой подразделений зенитного ракетного полка ЦВО опубликовал телеканал «Звезда». Как пояснили в Минобороны, в качестве условного противника на учениях были задействованы высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, они сымитировали массированный ракетный удар.

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