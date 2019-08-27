с чего всё началось

В Сети появился ролик со стрельбой из самого мощного миномета в мире.

Опубликовано видео стрельбы из самого мощного миномета в мире

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