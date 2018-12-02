Армия и оружие

Опубликовано видео стрельб танка Т-90 и системы «Град»
Life.ru
11:37

В Челябинской области на учениях 90-й танковой дивизии прошли стрельбы танка Т-90 и реактивной системы залпового огня "Град". Видео опубликовал телеканал "Звезда".
Life.ru11:37
с чего всё началось

Т-90 и «Град»: зрелищные кадры стрельб на Урале

По заснеженной колее выдвинулась колонна, состоящая из боевых машин - Т-90, БМП-2 и «Тунгуски». В этом учении танковые экипажи отработали фланговую стрельбу. Следом на рубежи вышли боевые машины пехоты.
ТК Звезда04:34

Подробнее о событии

Появилось видео стрельб Т-90 и систем «Град»

Взгляд.ру12:23

Опубликованы кадры испытаний системы «Град» 90-й танковой дивизией

Телеканал 360°11:40

Опубликовано видео стрельб танка Т-90 и системы «Град»

Life.ru11:37

Стрельбу из Т-90 и систем «Град» показали на видео

News.ru11:10

Появилось видео стрельб Т-90 и систем «Град»

Известия10:52

Опубликованы кадры стрельб Т-90 и систем «Град»

РИА Новости09:57

Т-90 и «Град»: зрелищные кадры стрельб на Урале

ТК Звезда04:34
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 16:12, Ашберн
Армия и оружие

Почему День неизвестного солдата отмечают 3 декабря

Ответ на вопрос, почему День неизвестного солдата в России отмечают именно 3 декабря, теперь можно найти в специальном разделе на сайте военного ведомства РФ.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие

В Латвии обнаружены останки десяти солдат Российской империи

Поисковый отряд военной археологии «Легенда» раскопал в Латвии останки десяти солдат Российской империи, которые принимали участие в Первой мировой войне.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие

Завершены испытания нового российского комплекса разведки «Пенициллин»

Завершены государственные испытания нового автоматизированного комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин».
Обновлено в 15:08
Армия и оружие

Журналист Первого канала отверг обвинения британской газеты в шпионаже

Корреспондент Первого телеканала Тимур Сиразиев назвал несоответствующей действительности публикацию в британской воскресной газете Mail On Sunday о том, что его съемочная группа якобы занималась шпионажем.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

Российские инспектора проверят указанный район на территории Дании

Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие

В Иране заявили о намерении продолжить ракетные испытания

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что испытания Ираном баллистической ракеты средней дальности нарушают резолюцию СБ ООН 2231.
Обновлено в 15:43
Армия и оружие

Имидж контрактной службы в РФ растет

На 15% увеличилось число желающих служить по контракту в сухопутных войсках РФ в 2018 году, 2 декабря сообщается на сайте Министерства обороны РФ.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие

Ополчение хуситов задержало представителя ООН

"Ополчение хуситов в городе Ходейда задержало Мухаммада аш-Шайбани, одного из специалистов Управления Верховного комиссара ООН по правам человека", — написал министр в своем микроблоге в Twitter.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие

Командующий Пятым флотом ВМС США найден мертвым в Бахрейне

Тело вице-адмирала обнаружили в его резиденции 1 декабря. Об этом сообщает ВМС США в своем Twitter.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Горная бригада ЦВО получила на вооружение альпинистское снаряжение

Обновлено в 10:01
Армия и оружие

Россияне приготовили для сирийских детей новогодние подарки

Обновлено в 01:54
Армия и оружие

В ДНР ведется боевая подготовка на случай скорого наступления ВСУ

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики проводит в настоящее время интенсивную боевую подготовку.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие

Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье завершил деловой заход в Сингапур.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Новый атомный ракетоносец РФ вышел на испытания

Атомная подлодка стратегического назначения "Князь Владимир" вышла в море на заводские ходовые испытания.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие

Сирия: американские военные атаковали САА в районе Ат-Танфа — СМИ

Вооруженные силы Соединенных Штатов атаковали сирийские правительственные войска в районе населенного пункта Ат-Танфа провинции Хомс Сирийской Арабской Республики.
Обновлено в 15:38
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Российский средний и основной танк. После смерти Владимира Ивановича Поткина, главного конструктора танка, решением правительства Российской Федерации Т-90 было присвоено словесное название «Владимир».
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БМ-21
Советская cамоходная реактивная система залпового огня калибра 122 мм, также известная как РСЗО «Град». Предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортёров в районе сосредоточения, артиллерийских и миномётных батарей, командных пунктов и других целей, решения других задач в различных условиях боевой обстановки.
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