Армия и оружие
Опубликовано видео стрельб танка Т-90 и системы «Град»
Опубликовано видео стрельб танка Т-90 и системы «Град»Life.ru11:37
В Челябинской области на учениях 90-й танковой дивизии прошли стрельбы танка Т-90 и реактивной системы залпового огня "Град". Видео опубликовал телеканал "Звезда".
Life.ru11:37
Оценить
с чего всё началось
По заснеженной колее выдвинулась колонна, состоящая из боевых машин - Т-90, БМП-2 и «Тунгуски». В этом учении танковые экипажи отработали фланговую стрельбу. Следом на рубежи вышли боевые машины пехоты.ТК Звезда04:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 16:12, Ашберн
Армия и оружие
Почему День неизвестного солдата отмечают 3 декабря
Ответ на вопрос, почему День неизвестного солдата в России отмечают именно 3 декабря, теперь можно найти в специальном разделе на сайте военного ведомства РФ.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие
В Латвии обнаружены останки десяти солдат Российской империи
Поисковый отряд военной археологии «Легенда» раскопал в Латвии останки десяти солдат Российской империи, которые принимали участие в Первой мировой войне.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие
Завершены испытания нового российского комплекса разведки «Пенициллин»
Завершены государственные испытания нового автоматизированного комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин».
Обновлено в 15:08
Армия и оружие
Журналист Первого канала отверг обвинения британской газеты в шпионаже
Корреспондент Первого телеканала Тимур Сиразиев назвал несоответствующей действительности публикацию в британской воскресной газете Mail On Sunday о том, что его съемочная группа якобы занималась шпионажем.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
Российские инспектора проверят указанный район на территории Дании
Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
В Иране заявили о намерении продолжить ракетные испытания
Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что испытания Ираном баллистической ракеты средней дальности нарушают резолюцию СБ ООН 2231.
Обновлено в 15:43
Армия и оружие
Имидж контрактной службы в РФ растет
На 15% увеличилось число желающих служить по контракту в сухопутных войсках РФ в 2018 году, 2 декабря сообщается на сайте Министерства обороны РФ.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие
Ополчение хуситов задержало представителя ООН
"Ополчение хуситов в городе Ходейда задержало Мухаммада аш-Шайбани, одного из специалистов Управления Верховного комиссара ООН по правам человека", — написал министр в своем микроблоге в Twitter.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
Командующий Пятым флотом ВМС США найден мертвым в Бахрейне
Тело вице-адмирала обнаружили в его резиденции 1 декабря. Об этом сообщает ВМС США в своем Twitter.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Горная бригада ЦВО получила на вооружение альпинистское снаряжение
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Россияне приготовили для сирийских детей новогодние подарки
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
В ДНР ведется боевая подготовка на случай скорого наступления ВСУ
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики проводит в настоящее время интенсивную боевую подготовку.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье завершил деловой заход в Сингапур.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Новый атомный ракетоносец РФ вышел на испытания
Атомная подлодка стратегического назначения "Князь Владимир" вышла в море на заводские ходовые испытания.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие
Сирия: американские военные атаковали САА в районе Ат-Танфа — СМИ
Вооруженные силы Соединенных Штатов атаковали сирийские правительственные войска в районе населенного пункта Ат-Танфа провинции Хомс Сирийской Арабской Республики.
Обновлено в 15:38