Армия и оружие

Опубликовано видео стрельб танка Т-90 и системы «Град»
Life.ru
11:37

В Челябинской области на учениях 90-й танковой дивизии прошли стрельбы танка Т-90 и реактивной системы залпового огня "Град". Видео опубликовал телеканал "Звезда".
Life.ru11:37
с чего всё началось

Т-90 и «Град»: зрелищные кадры стрельб на Урале

По заснеженной колее выдвинулась колонна, состоящая из боевых машин - Т-90, БМП-2 и «Тунгуски». В этом учении танковые экипажи отработали фланговую стрельбу. Следом на рубежи вышли боевые машины пехоты.
ТК Звезда04:34

Подробнее о событии

Появилось видео стрельб Т-90 и систем «Град»

Взгляд.ру12:23

Опубликованы кадры испытаний системы «Град» 90-й танковой дивизией

Телеканал 360°11:40

Опубликовано видео стрельб танка Т-90 и системы «Град»

Life.ru11:37

Стрельбу из Т-90 и систем «Град» показали на видео

News.ru11:10

Появилось видео стрельб Т-90 и систем «Град»

Известия10:52

Опубликованы кадры стрельб Т-90 и систем «Град»

РИА Новости09:57

Т-90 и «Град»: зрелищные кадры стрельб на Урале

ТК Звезда04:34
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 14:41, Ашберн
Армия и оружие

Россия успешно завершила испытания комплекса артразведки «Пенициллин»

Обновлено в 11:05
Армия и оружие

Журналист Первого канала отверг обвинения британской газеты в шпионаже

Корреспондент Первого телеканала Тимур Сиразиев назвал несоответствующей действительности публикацию в британской воскресной газете Mail On Sunday о том, что его съемочная группа якобы занималась шпионажем.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

В Иране заявили о намерении продолжить ракетные испытания

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что испытания Ираном баллистической ракеты средней дальности нарушают резолюцию СБ ООН 2231.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие

Имидж контрактной службы в РФ растет

На 15% увеличилось число желающих служить по контракту в сухопутных войсках РФ в 2018 году, 2 декабря сообщается на сайте Министерства обороны РФ.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие

В Латвии найдены останки десяти солдат Российской империи

Во время раскопок в Латвии найдены останки десяти солдат, воевавших за Российскую империю и погибших во время Первой мировой войны.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие

Командующий Пятым флотом ВМС США найден мертвым в Бахрейне

Тело вице-адмирала обнаружили в его резиденции 1 декабря. Об этом сообщает ВМС США в своем Twitter.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Cирия: режим прекращения огня на протяжении суток не нарушался

Режим прекращения огня в Сирийской Арабской Республике на протяжении минувших суток не нарушался.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие

Горная бригада ЦВО получила на вооружение альпинистское снаряжение

Обновлено в 10:01
Армия и оружие

Новый атомный ракетоносец РФ вышел на испытания

Атомная подлодка стратегического назначения "Князь Владимир" вышла в море на заводские ходовые испытания.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие

Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье завершил деловой заход в Сингапур.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

В ДНР ведется боевая подготовка на случай скорого наступления ВСУ

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики проводит в настоящее время интенсивную боевую подготовку.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие

Лётные испытания ракеты для «Панциря» завершатся до конца года

Лётные испытания зенитной-управляемой ракеты 57Э6М-Е комплекса "Панцирь-С1М", предназначенного для борьбы с беспилотниками, завершатся до конца 2018 года.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Депутат Рады жалуется на разгул украинских боевиков в Киеве

В Киеве военное положение не ввели, но по украинской столице свободно гуляют вооруженные люди в камуфляже, чаще всего фейковые "ветераны АТО".
Обновлено в 13:29
Армия и оружие

Бойцы ВСУ рассказали о голоде в украинской армии

Бойцы одного из батальонов ВСУ рассказали о голоде в украинской армии.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

В Челябинской области привели к присяге новобранцев самоходного артполка

По сложившейся традиции представители челябинской общественной организации «Совет шефов воинских частей» ветераны военной службы и боевых действий Николай Гладких и Сергей Старостин в клубе воинской части рассказали родителям об опыте взаимодействия с командованием частей гарнизона, формах контроля условий прохождения службы, а также ответили на вопросы родных и близких военнослужащих.
Обновлено в 08:19
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Российский средний и основной танк. После смерти Владимира Ивановича Поткина, главного конструктора танка, решением правительства Российской Федерации Т-90 было присвоено словесное название «Владимир».
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БМ-21
Советская cамоходная реактивная система залпового огня калибра 122 мм, также известная как РСЗО «Град». Предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортёров в районе сосредоточения, артиллерийских и миномётных батарей, командных пунктов и других целей, решения других задач в различных условиях боевой обстановки.
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