Армия и оружие
Опубликовано видео стрельб танка Т-90 и системы «Град»
Опубликовано видео стрельб танка Т-90 и системы «Град»Life.ru11:37
В Челябинской области на учениях 90-й танковой дивизии прошли стрельбы танка Т-90 и реактивной системы залпового огня "Град". Видео опубликовал телеканал "Звезда".
Life.ru11:37
Оценить
с чего всё началось
По заснеженной колее выдвинулась колонна, состоящая из боевых машин - Т-90, БМП-2 и «Тунгуски». В этом учении танковые экипажи отработали фланговую стрельбу. Следом на рубежи вышли боевые машины пехоты.ТК Звезда04:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 14:41, Ашберн
Армия и оружие
Россия успешно завершила испытания комплекса артразведки «Пенициллин»
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Журналист Первого канала отверг обвинения британской газеты в шпионаже
Корреспондент Первого телеканала Тимур Сиразиев назвал несоответствующей действительности публикацию в британской воскресной газете Mail On Sunday о том, что его съемочная группа якобы занималась шпионажем.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
В Иране заявили о намерении продолжить ракетные испытания
Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что испытания Ираном баллистической ракеты средней дальности нарушают резолюцию СБ ООН 2231.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
Имидж контрактной службы в РФ растет
На 15% увеличилось число желающих служить по контракту в сухопутных войсках РФ в 2018 году, 2 декабря сообщается на сайте Министерства обороны РФ.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие
В Латвии найдены останки десяти солдат Российской империи
Во время раскопок в Латвии найдены останки десяти солдат, воевавших за Российскую империю и погибших во время Первой мировой войны.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
Командующий Пятым флотом ВМС США найден мертвым в Бахрейне
Тело вице-адмирала обнаружили в его резиденции 1 декабря. Об этом сообщает ВМС США в своем Twitter.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Cирия: режим прекращения огня на протяжении суток не нарушался
Режим прекращения огня в Сирийской Арабской Республике на протяжении минувших суток не нарушался.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
Горная бригада ЦВО получила на вооружение альпинистское снаряжение
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Новый атомный ракетоносец РФ вышел на испытания
Атомная подлодка стратегического назначения "Князь Владимир" вышла в море на заводские ходовые испытания.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие
Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье завершил деловой заход в Сингапур.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
В ДНР ведется боевая подготовка на случай скорого наступления ВСУ
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики проводит в настоящее время интенсивную боевую подготовку.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
Лётные испытания ракеты для «Панциря» завершатся до конца года
Лётные испытания зенитной-управляемой ракеты 57Э6М-Е комплекса "Панцирь-С1М", предназначенного для борьбы с беспилотниками, завершатся до конца 2018 года.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Депутат Рады жалуется на разгул украинских боевиков в Киеве
В Киеве военное положение не ввели, но по украинской столице свободно гуляют вооруженные люди в камуфляже, чаще всего фейковые "ветераны АТО".
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
Бойцы ВСУ рассказали о голоде в украинской армии
Бойцы одного из батальонов ВСУ рассказали о голоде в украинской армии.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
В Челябинской области привели к присяге новобранцев самоходного артполка
По сложившейся традиции представители челябинской общественной организации «Совет шефов воинских частей» ветераны военной службы и боевых действий Николай Гладких и Сергей Старостин в клубе воинской части рассказали родителям об опыте взаимодействия с командованием частей гарнизона, формах контроля условий прохождения службы, а также ответили на вопросы родных и близких военнослужащих.
Обновлено в 08:19