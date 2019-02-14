Происшествия

Два самолета столкнулись во ВнуковоИзвестия 08:41

Самолеты авиакомпаний Аzиr Air и "Россия" столкнулись в московском аэропорту Внуково.
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СК опубликовал видео с места столкновения самолетов во Внуково

РБК11:42

Два самолета Boeing столкнулись в аэропорту Внуково

ТАСС08:42

Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента в аэропорту Внуково

Пятый канал11:24

Во «Внуково» столкнулись два пассажирских самолета

Комсомольская правда10:13

Опубликовано видео с места столкновения самолетов во Внуково

РИА Новости10:12

Один из столкнувшихся во Внуково «боингов» получил ущерб в $300 тысяч

Life.ru11:42

В авиакомпании «Россия» назвали сумму ущерба от столкновения самолетов во Внуково

Интерфакс10:33
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Происшествия

На юго-востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой

Как утверждает источник агентства, произошла массовая драка, в которой участвовали «нескольких десятков человек», в результате двое пострадали.
Обновлено в 16:24
Происшествия

В Красноярске из-за взрыва газа обрушился жилой дом

В результате взрыва бытового газа в Красноярске обрушились перекрытия в жилом доме.
Обновлено в 10:14
Политика

Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ

Владимир Путин внес в Госдуму проект закона по ужесточению уголовной ответственности за создание ОПГ и участие в ней, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:14
Футбол

«Шахтер» вырвал ничью в поединке с «Айнтрахтом»

14 февраля между коллективами «Шатхер» и «Айнтрахт» на стадионе «Металлист» был разыгран первый матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19.
Обновлено в 16:57
Технологии

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на массовые сбои

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на массовые сбои.
Обновлено в 12:53
Спорт

Президент Путин повредил палец во время тренировки с дзюдоистами

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе тренировки в центре спортивной подготовки «Юг-спорт» в Сочи повредил палец правой руки.
Обновлено в 14:52
Политика

Трамп собирается объявить режим ЧП в США

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп намерен объявить режим чрезвычайного положения в стране.
Обновлено в 16:06
Политика

Трампу доверили составить список госбанков России для санкций

Авторы очередной порции антироссийских рестрикций сенаторы Роберт Менендес (Демократическая партия) и Линдси Грэм (Республиканская партия) подкорректировали свой прожект, убрав из него список конкретных государственных банков России.
Обновлено в 12:58
Политика

Парламент Великобритании отказался поддержать стратегию Мэй по Brexit

15 января парламент Великобритании отклонил план Мэй по Brexit, против него проголосовали 432 депутата, за — 202 парламентария.
Обновлено в 16:10
Спорт

Куклина может пропустить спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити

Российская биатлонистка Лариса Куклина, скорее всего, не сможет выступить в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), которая пройдет 14 февраля, сообщил журналист в программе "Все на Матч".
Обновлено в 05:40
Политика

Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей»

По версии «Фонтанки», Федотов прибыл в Британию 2 марта, в тот же день, что и Александр Петров с Русланом Бошировым — другие вероятные организаторы отравления Скрипалей и сотрудники ГРУ.
Обновлено в 12:51
Футбол

Сборино и Черышев принесли «Валенсии» победу над «Селтиком»

14 февраля между коллективами «Селтик» и «Валенсия» на стадионе «Селтик Парк» был разыгран первый матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19.
Обновлено в 16:52
Футбол

«Краснодар» и «Байер» сыграли вничью в матче плей-офф ЛЕ

«Краснодар» и «Байер» разошлись миром в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Обновлено в 15:49
Политика

Пенсионер накричал на Порошенко у харьковской филармонии

Пожилой мужчина накричал на президента Украины Петра Порошенко во время его приезда в Харьков.
Обновлено в 15:26
Здоровье

Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»

Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.
Обновлено в 13:36
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа Лановому в перелете

Глава российского СК Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа одной из российских авиакомпаний в перелете актеру Василию Лановому.
Обновлено в 15:51
Футбол

БАТЭ сенсационно победил «Арсенал» в Лиге Европы

Обновлено в 15:06
Армия и оружие

Российские истребители за неделю четыре раза поднимались на перехват у границ РФ

Российские истребители четыре раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ.
Обновлено в 17:06
Происшествия

Суд снял арест с имущества осужденного министра Улюкаева

Суд снял арест десяти земельных участков (в основном – в Смоленской области), частного дома, элитного автомобиля, жилого дома, денежных средств на сумму более одного миллиона долларов и около 300 миллионов рублей.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы времен войны в Афганистане

Обновлено в 17:02
Происшествия

Изуродованный труп солдата нашли в поле под Воронежем

Тело солдата-срочника обнаружили в поле на третьи сутки учений, которые проводила воинская часть города Богучар.
Обновлено в 14:47
Происшествия

Насвай мог стать причиной заражения ульяновских суворовцев паразитами

Не исключено, что ульяновские суворовцы заразились эхинококкозом через употребление этого вида наркотика.
Обновлено вчера в 20:18
Общество

На Новой Земле отметили резкое увеличение агрессивных белых медведей

Обновлено в 17:03
Транспорт

Пять кругов над Пулково. «Король воздуха» завис над Петербургом

Пять оборотов совершил над петербургским аэропортом самолёт Beechcraft King Air («Король воздуха») вечером 14 февраля.
Обновлено в 14:30
Политика

МИД РФ назвал санкции «предпоследним» инструментом давления на Россию

Как сообщает телеканал RTVI, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала санкции, применяемые Западом в отношении России одним из немногих рычагов давления на нашу страну.
Обновлено в 16:51
Футбол

Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»

Обновлено в 07:54
Политика

Совет депутатов Видного снял с должности председателя Грудинина

Совет депутатов подмосковного Видного на заседании в четверг, 14 февраля, снял с должности своего председателя Павла Грудинина.
Обновлено в 12:09
Спорт

Щербакова получила сильный ушиб на тренировке в Сараево

Обновлено в 04:30
Футбол

«Челси» обыграл «Мальме» на выезде

Шведский «Мальме» потерпел домашнее поражение от лондонского «Челси» (1:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:53
Футбол

В Греции полицейские с дубинками атаковали фанатов киевского «Динамо»

Обновлено в 15:16
Главное