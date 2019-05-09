Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП Сергея ДоренкоREGNUM 14:06
Телеканал «360» опубликовал видеозапись дорожной аварии в Москве, в результате которой погиб известный журналист Сергей Доренко. Запись размещена на видеохостинге YouTube.
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