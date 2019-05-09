Происшествия

Опубликовано видео смертельного ДТП Сергея ДоренкоREGNUM 14:06

Телеканал «360» опубликовал видеозапись дорожной аварии в Москве, в результате которой погиб известный журналист Сергей Доренко. Запись размещена на видеохостинге YouTube.
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В Сети опубликовано видео аварии, в которой разбился Сергей Доренко

АБН14:29

Опубликовано видео смертельного ДТП Сергея Доренко

REGNUM14:06
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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Сергей Семёнович Собянин
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Российский политик. 3-й Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 года наделен полномочиями мэра Московской городской думой, с 12 сентября 2013 года, после победы на выборах, вступивший в должность избранный мэр Москвы.
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