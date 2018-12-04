Политика

Опубликовано видео с выступлением пьяного Порошенко
Газета.Ru
08:41

Президент Украины Петр Порошенко появился на публике предположительно в нетрезвом состоянии. 30 ноября он выступил с речью на церемонии запуска скоростного поезда Киев - Борисполь. Видеозапись выступления Порошенко опубликовал телеканал "112 Украина".
Газета.Ru08:41
с чего всё началось
«Сомнения в трезвости Петра Алексеевича появились сразу, но на 11-й секунде, когда он начал говорить про Apple Pay и Wi-Fi, стало очевидно – Петр Алексеевич перед выступлением принял на грудь», – написал один из пользователей под видео на YouTube
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Взгляд.ру04:33

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Опубликовано видео с выступлением пьяного Порошенко

Газета.Ru08:41

В Сети обсуждают «веселое» выступление Порошенко

РИА Новости07:04

Выступление «пьяного» Порошенко возмутило украинцев

URA.Ru06:01

«Пьяного как черта» Порошенко высмеяли в Сети

Московский Комсомолец04:32

СМИ заподозрили Порошенко в появлении пьяным на публике

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Видео: Порошенко вновь появился на публике в пьяном виде

Российская газета03:35

Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети

ТВ Центр01:05
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Политика

Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Москву для встречи с Путиным

Обновлено в 08:55
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Власти Франции объявили мораторий на повышение налогов на топливо

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Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о краткой беседе российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом «на ногах» на саммите G20 в Буэнос-Айресе.
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Политика

Forbes назвал самых влиятельных женщин мира

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Украина готовит иск в суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что Киев собирается подать иск в Международный суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе.
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Политика

Путин встретится с губернатором Тверской области

Президент России Владимир Путин проведет во вторник встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Израиль приступил к поиску туннелей «Хезболлах» на границе с Ливаном

Обновлено в 08:56
Политика

Путин подписал указ о двух госпремиях

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Обновлено в 09:01
Политика

В Совфеде предложили сделать День Конституции выходным

День Конституции должен быть снова объявлен выходным днём, это поможет привлечь внимание к изучению Основного закона и поднять интерес к нему, считает сенатор Людмила Нарусова.
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Политика

Сенаторы-демократы призвали Трампа отказаться от выхода США из ДРСМД

Группа американских сенаторов в Конгрессе в понедельник направила президенту США Дональду Трампу открытое письмо с призывом отказаться от планов вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:43
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На Украине раскрыли роль Запада во введении военного положения

Закон утверждает указ президента Украины о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.
Обновлено в 08:40
Политика

Володин поручил упростить принятие украинцев в гражданство России

Ранее Путин заявил, что Россия не будет вводить ограничения против граждан Украины, а пойдёт по пути либерализации получения российского гражданства для украинцев.
Обновлено в 08:17
Политика

Курц назвал приоритетной целью снижение напряженности между ЕС и РФ

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за нормализацию отношений с Россией.
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Суд Евросоюза подтвердил право Британии отказаться от Brexit

Ответ Санчеса-Бордоны касательно Brexit последовал после того, как группа шотландских политиков попросила суд в Люксембурге уточнить, есть ли у Лондона право остановить процесс выхода из ЕС без согласия других европейских государств.
Обновлено в 08:40
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Патрушев проведет встречу с Моди в Индии на этой неделе — посольство

Посол Индии в РФ во вторник, 4 декабря, сообщил, что Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на этой неделе посетит Индию, где встретится с премьер-министром Нарендрой Моди.
Обновлено в 07:19
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