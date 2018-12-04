Политика
СМИ опубликовали видео с выступлением пьяного Порошенко
СМИ опубликовали видео с выступлением пьяного ПорошенкоГазета.Ru05:53
Президент Украины Петр Порошенко выступил на церемонии запуска скоростного поезда Киев-Борисполь в нетрезвом состоянии. Видео с выступлением президента опубликовал телеканал ТВЦ. Отмечается, что церемония запуска скоростного поезда состоялась в пятницу, 30 ноября.
Газета.Ru05:53
Оценить
536 человек отреагировали
с чего всё началось
«Сомнения в трезвости Петра Алексеевича появились сразу, но на 11-й секунде, когда он начал говорить про Apple Pay и Wi-Fi, стало очевидно – Петр Алексеевич перед выступлением принял на грудь», – написал один из пользователей под видео на YouTube.Взгляд.ру04:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Политика
Власти Франции ввели мораторий на рост цен на топливо
Власти Франции приостановили введение новых повышенных цен на бензин и дизельное топливо на шесть месяцев на фоне многотысячных протестов по всей стране.
Обновлено в 12:05
Политика
Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Москву для встречи с Путиным
Обновлено в 11:53
Политика
Ведущий «России-1» объяснил, почему выгнал украинского эксперта
Телеведущий Евгений Попов в своем инстаграме пояснил, почему выгнал из студии программы "60 минут" украинского политолога Максима Яли.
Обновлено в 12:07
Политика
МВД планирует упростить получение гражданства РФ для украинцев
Министерство внутренних дел России планирует упростить получение гражданства РФ для украинцев, сообщила врио начальника Главного управления по вопросам миграции ведомства Валентина Казакова.
Обновлено в 11:47
Политика
Киев объявил в розыск восемь россиян после ареста украинских кораблей
Прокуратура Украины объявила в розыск восемь российских граждан, причастных к аресту трех украинских военных судов, незаконно вторгшихся в территориальные воды РФ 25 ноября.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Израиль предупредил Россию о военной операции
Обновлено в 11:46
Политика
Набиуллина вошла в список самых влиятельных женщин 2018 года
Обновлено в 12:01
Политика
Янукович может покинуть Россию для лечения в Израиле
Экс-президент Украины Виктор Янукович может покинуть РФ для лечения в Израиле, сообщил в Facebook его адвокат Александр Горошинский.
Обновлено в 11:44
Политика
Порошенко назвал условие переноса президентских выборов
Указ Порошенко о введении военного положения стал причиной слухов о возможном переносе президентских выборов в стране.
Обновлено в 11:15
Политика
Трамп объявил о начале торговых переговоров между США и Китаем
Президент добавил, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, министр финансов США Стив Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, директор национального экономического совета США Ларри Кадлоу и директор национального торгового совета Питер Наварро будут работать совместно, чтобы определить, возможно ли заключение сделки с Китаем.
Обновлено в 11:52
Политика
Суд в Тбилиси арестовал шестерых задержанных с оружием украинцев
Тбилисский городской суд арестовал шестерых граждан Украины, задержанных 2 декабря по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов, сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
Генсек НАТО призвал Россию отпустить украинских моряков
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ушел от прямого ответа на вопрос о том, сможет ли Украина надеяться на помощь альянса в случае "явной атаки со стороны РФ", заявив, что все союзники уже предоставляют политическую поддержку Украине и будут содействовать модернизации и укреплению украинских ВС. В четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдут переговоры глав внешнеполитических ведомств стран альянса.
Обновлено в 11:39
Политика
Госдума просит парламенты мира объективно оценить курс Украины
Госдума осуждает провокацию Украины в Керченском проливе и призывает парламенты стран мира осудить деструктивные действия властей Киева.
Обновлено в 11:17
Политика
Путин проведет встречу с губернатором Тверской области
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
Обновлено в 06:02
Политика
Генпрокурор Украины анонсировал новые санкции против россиян
Накануне украинский генпрокурор в интервью телеканалу ICTV рассказал о необходимости ввести санкции против ряда физлиц и юрлиц из России.
Обновлено в 11:04