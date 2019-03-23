Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнераИзвестия вчера в 16:17
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту. На кадрах видно, как люди в спасательных жилетах бегут по палубе, заливаемой огромными волнами. В настоящее время помощи спасателей ожидает более 1000 человек.
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Политика
Мадуро обвинил Гуаидо в подготовке плана его убийства
Обновлено вчера в 21:58
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Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» прервать победную серию «Тампы»
Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе «Сент-Луиса» забивали Роберт Томас, Александер Стин, Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн.
Обновлено в 01:09
Политика
В Таиланде началось голосование на парламентских выборах
Голосование на первых с 2011 года парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.
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Спорт
Загитова после победы на ЧМ восемь часов сдавала допинг-тест
Обновлено вчера в 11:25
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Пушков прокомментировал завершение расследования Мюллера
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал окончание расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено в 00:18
Религия
В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола
"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
В Екатеринбурге на Объездной дороге Audi врезался в машину реанимации
Вечером 23 марта, в Екатеринбурге на перекрестке Объездной дороги и Светлореченской улицы водитель Audi врезался в карету скорой помощи.
Обновлено вчера в 14:41
Единоборства
Петтис победил нокаутом Томпсона на UFC Fight Night 148
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Энтони Петтис победил Стивена Томпсона благодаря нокауту во втором раунде боя на турнире UFC Fight Night 148.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Трое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в Омске
Обновлено в 00:52
Здоровье
Врач сызранской больницы рассказал о страданиях больных пневмонией
Как рассказали врачи, у больного с подозрением на пневмонию берется специальный анализ, определяющий содержание кислорода в крови.
Обновлено в 01:39
Спорт
Тереза Йохауг: «Не хотела, чтобы Непряева упала»
Норвежская лыжница Тереза Йохауг объяснила, почему во время масс-старта на этапе Кубка мира упала россиянка Наталья Непряева.
Обновлено вчера в 15:34
Общество
На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
Более 20 сирийцев отравились газом после обстрела боевиками
Люди вдохнули отравляющий газ после обстрела населенного пункта снарядами, выпущенными террористами В Сирии более 20 мирных жителей госпитализировали с симптомами отравления газом после обстрела боевиками.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Зеленский допустил возвращение Крыма в состав Украины
Лидер президентской гонки на Украине, шоумен Владимир Зеленский назвал условие возвращения Крыма Украине, которое, по его мнению, произойдет обязательно.
Обновлено вчера в 01:38
Армия и оружие
Японии понадобились конвертопланы Osprey для операций за рубежом
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье у берегов южных Молуккских островов в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 01:02
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт
Министр культуры РФ Владимир Мединский отреагировал на предложение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова разогнать Минкульт.
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
В Испании задержали престарелых грабителей банков
В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие
20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии
24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.
Обновлено в 00:07
Политика
Порошенко призвали покаяться на коленях
Обновлено в 00:19
Наука
Учёные смогли победить слепоту с помощью вируса
Учёные из Университета Беркли смогли победить слепоту с помощью вируса. В их эксперименте участвовали мыши, пишет «Колмово.ру».
Обновлено 21 марта в 08:20
Культура
Барбра Стрейзанд оправдалась за слова о скандале с Майклом Джексоном
Обновлено вчера в 19:27
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной отказали ноги
У 80-летней знаменитости отказали ноги. В первых числах марта Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с инфарктом.
Обновлено вчера в 02:12
Авто
Новый бренд Jetta представил свои автомобили
В конце февраля Volkswagen анонсировала новый отдельный бренд Jetta, который будет выпускать бюджетные автомобили для китайского рынка.
Обновлено 22 марта в 18:30
Шоу-бизнес
Что подарила Началовой перед смертью ее дочь, рассказала Катя Лель
Российская певица Катя Лель рассказала, что ушедшая из жизни исполнительница Юлия Началова очень любила дельфинов, и ее дочь перед смертью подарила матери рисунок дельфинчика.
Обновлено вчера в 19:54
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
После нападения на две деревни в Мали погибли 134 человека
Не менее 134 пастухов народа фулани погибли при вооруженном нападении на две деревни в центральном Мали.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Медведев поручил разработать концепцию нового КоАП
Минюст и Минэкономразвития России должны подготовить новую версию документа до 1 июня Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился до 1 июня разработать концепцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Обновлено вчера в 02:51