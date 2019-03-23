Происшествия

Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнераИзвестия 16:17

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту. На кадрах видно, как люди в спасательных жилетах бегут по палубе, заливаемой огромными волнами. В настоящее время помощи спасателей ожидает более 1000 человек.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пассажиры опубликовали видео с борта сломавшегося у Норвегии лайнера

РБК21:32

Посольство уточнило число россиян на тонущем лайнере Viking Sky

Газета.Ru18:39

Опубликовано видео с потерявшим у берегов Норвегии ход лайнером

RT на русском20:18

Посольство РФ уточнило число россиян, находящихся на борту лайнера Viking Sky

ТАСС18:17

Три члена экипажа потерявшего ход парома Viking Sky являются россиянами

Коммерсантъ15:44

Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

РИА Новости17:47

Видео: людей эвакуируют со сломавшегося посреди моря в Норвегии судна

РЕН ТВ11:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 22:52, Ашберн
Политика

Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07
Спорт

Алина Загитова впервые стала чемпионкой мира

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено вчера в 09:25
Спорт

Тереза Йохауг: «Не хотела, чтобы Непряева упала»

Норвежская лыжница Тереза Йохауг объяснила, почему во время масс-старта на этапе Кубка мира упала россиянка Наталья Непряева.
Обновлено в 15:34
Общество

Улюкаев отмечает день рождения свиданием с женой в колонии

Осужденный за дачу взятки экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев встречает свой 63-й день рождения в колонии строгого режима в Твери.
Обновлено в 09:30
Наука

Палеонтологи обнаружили останки самого крупного тираннозавра в мире

Самым крупным в мире оказался скелет тираннозавра рекса, обнаруженный еще в 1991 году.
Обновлено в 21:38
Происшествия

В Мали неизвестные убили более ста человек

Обновлено в 14:20
Футбол

Гиггз: «Мне не нравился „Арсенал“: Виейра играл грубо, а у Пети были длинные волосы»

Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес

Марат Башаров живет вместе с бывшей женой

Обновлено в 16:00
Происшествия

Неисправный эскалатор вызвал панику в парижском «Диснейленде»

Обновлено в 22:04
Космос

Ловите момент: МКС вернётся в небо над Уралом до 6 апреля

На европейской части России начинается новый период вечерней видимости Международной космической станции.
Обновлено в 09:14
Общество

Папа Римский принял отставку причастного к делу о педофилии кардинала

Папа Римский Франциск принял отставку кардинала Рикардо Эссати Андрелло, являющегося фигурантом расследования о сокрытии случаев педофилии среди священников, передает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.
Обновлено в 09:22
Баскетбол

«Бостон» подпишет 10-дневный контракт с Грегом Монро

«Бостон» договорился о подписании 10-дневного контракт с центровым Грегом Монро.
Обновлено в 10:24
Политика

Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй

Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.
Обновлено в 19:01
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на острове Сулавеси

Обновлено в 22:14
Политика

Медведчук оценил шансы на победу Зеленского на президентских выборах

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что самые серьезные шансы на победу на предстоящих президентских выборах на Украине имеет шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:58
Футбол

Поль Погба хочет перейти из «МЮ» в «Реал»

Полузащитник Поль Погба хочет летом покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Реал», утверждает Marca.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Более 40 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

Обновлено в 15:23
Происшествия

Одного из самых разыскиваемых преступников задержали в Румынии

В Румынии задержали британца, находившегося в списке самых разыскиваемых преступников Туманного Альбиона, сообщает издание Daily Star.
Обновлено в 22:00
Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:53
Здоровье

Судебный прецедент: В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми

В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми, что было решено в судебном порядке.
Обновлено в 08:46
Политика

В Госдуме отреагировали на слова Зеленского об условиях возврата Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский — единственный из всех участников президентской гонки, кто смог признаться избирателям в том, что «ни кина, ни Крыма» не будет.
Обновлено в 07:54
Путешествия

Конюхов попал в шторм и находится на грани смерти

Обновлено в 16:56
Общество

Гороскоп на 23 марта: Тельцов ждут подарки, а Скорпионов – новые знакомства

Овнов ждут интересные знакомства и романтическое свидание.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия

Взрыв на химзаводе в Китае повредил почти 3 тысячи домов

В результате взрыва на химическом заводе в Китае оказались повреждены около трех тысяч зданий.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX

По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено в 21:11
Политика

Порошенко: украинское соглашение с ЕС используют для Brexit

Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что представители Великобритании обратились к украинскому правительству для изучения условий Соглашения об ассоциации с ЕС, «чтобы взять его как базу» для соглашения с союзом после Brexit.
Обновлено в 09:59
Политика

Россию признали энергетической сверхдержавой

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено в 20:30
Общество

Синоптики предупредили о «рецидиве зимы» в Москве на следующей неделе

Обновлено в 22:06
Экономика

Чубайс высказался по приватизации «Роснано»

Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает приватизацию компании маловероятной.
Обновлено в 08:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное