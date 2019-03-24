Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнераИзвестия 23 марта в 16:17

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту. На кадрах видно, как люди в спасательных жилетах бегут по палубе, заливаемой огромными волнами. В настоящее время помощи спасателей ожидает более 1000 человек.

Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

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