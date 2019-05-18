Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по ДамаскуРИА Новости вчера в 19:50

В Сети появилось видео, запечатлевшее ракетную атаку на столицу Сирии Дамаск. В роликах можно видеть работу, как предполагается, сирийских комплексов ПВО, отражающих ракетные удары. О воздушной атаке со стороны Израиля ранее сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

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