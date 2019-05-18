Армия и оружие

Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по ДамаскуРИА Новости вчера в 19:50

В Сети появилось видео, запечатлевшее ракетную атаку на столицу Сирии Дамаск. В роликах можно видеть работу, как предполагается, сирийских комплексов ПВО, отражающих ракетные удары. О воздушной атаке со стороны Израиля ранее сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Появилось видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

РБК04:17

Видео ударов по Дамаску опубликовано в Сети

ФАНвчера в 17:15

Появилось видео отражения сирийскими ПВО удара по Дамаску

Взгляд.ру03:50

Новое видео ударов по Дамаску появилось в Сети

РЕН ТВ00:04

Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

РИА Новостивчера в 19:50

Видео: ПВО Сирии отразили обстрел Дамаска

Российская газета04:09

СМИ: ПВО Сирии отразили обстрел Дамаска со стороны Голанских высот

ТАССвчера в 16:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Шоу-бизнес

Бузова разочаровалась в очередном возлюбленном

Обновлено в 08:20
Политика

Спутавшийся с россиянкой вице-канцлер Австрии прояснил ситуацию

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что девушка, с которой он встречался в 2017 году на Ибице, является гражданкой Латвии, а не России.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Опытный образец ракеты «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах

Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в беседе с РИА Новости рассказал, что опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В Саратове возбудили дело на полицейского, сбившего насмерть подростка

Обновлено в 07:24
Футбол

«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодежных команд

В матче 29-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги "Зенит" обыграл "Ростов" в гостях со счетом 4:1.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Страны Персидского залива согласились на размещение американских войск

Страны Залива, основываясь на двухсторонних соглашениях с Соединенными Штатами, дали свое согласие на размещение американских войск на своей территории.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес

Петросян с Брухуновой появились вместе после слухов об их расставании

Обновлено в 04:49
Политика

Володин предположил начало деменции у Зеленского

В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено в 06:58
Общество

Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

Москвича осудили на два года за расплату фальшивой купюрой

Мужчину в Москве осудили на два года колонии и один месяц колонии особого режима за расплату фальшивой пятитысячной купюрой в магазине.
Обновлено в 07:56
Политика

Порошенко дал несколько советов Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Энергетика

ОАЭ предложили продлить сделку ОПЕК+ до балансировки рынка

Сделку ОПЕК+ о сокращении добычи, возможно, придется продлить после июня до достижения балансировки рынка, поскольку коммерческие запасы нефти в мире продолжают расти несмотря на работу соглашения.
Обновлено в 08:46
Кино

Актер Александр Паль получит велосипед в подарок от Ивана Урганта

Актер из Челябинска Александр Паль стал гостем передачи в связи с выходом сериала «Толя робот» на ТНТ.
Обновлено в 07:41
Хоккей

Батня — о фолах России: Латвию наказывали строже за менее опасные фолы

Должны были более серьёзно наказывать. В предыдущих матчах нам выписывали большие штрафы за менее опасные нарушения.
Обновлено в 10:35
Хоккей

Воробьёв заявил, что игроки сборной не пили пиво между матчами

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв опроверг информацию о том, что игроки команды пили пиво после матча с Чехией.
Обновлено вчера в 13:24
Спорт

Ковтун обозвал поздравившего Загитову с днем рождения фигуриста

18 мая юной спортсменке исполнилось 17 лет. Алиев опубликовал совместную фотографию. Ковтун в комментариях обозвал Алиева "хайпожором".
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Глава МИД Ирана: Тегеран не хочет войны

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не хочет воевать с США. Поэтому, по его мнению, войны не будет.
Обновлено в 07:21
Музыка

Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на 64-ом международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено 16 мая в 17:14
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Гаджеты

Honor 20 получит специальную версию в честь фильма «Люди Икс: Темный Феникс»

Как стало известно, Honor 20 получит специальную версию в честь нового голливудского блокбастера «Люди Икс: Темный Феникс» (X-Men Black Phoenix), который выходит в прокат в начале июня.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях пилота и экипажа SSJ-100

Росавиация представила документ о действиях командира и экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, сообщает РИА Новости, в распоряжении которого находится копия текста.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек

В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия

Радикалы сломали забор на аллее «небесной сотни» в Киеве

В центре Киева националисты сломали забор, установленный на аллее так называемых героев «небесной сотни».
Обновлено в 09:25
Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке

Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Музыка

Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе

Обновлено в 09:41
Политика

Папа Римский обратился к журналистам с просьбой быть смиренными

Обновлено в 10:19
Наука

Ученые признали работу причиной быстрого старения

Обновлено 16 мая в 07:15
Футбол

Баскетболисты московского ЦСКА прошли в финал Евролиги

В полуфинале турнира «Финал четырех» в Испании армейцы нанесли поражение действующему победителю Евролиги мадридскому «Реалу» – 95:90.
Обновлено в 01:41
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное