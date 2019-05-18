Армия и оружие
Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по ДамаскуРИА Новости вчера в 19:50
В Сети появилось видео, запечатлевшее ракетную атаку на столицу Сирии Дамаск. В роликах можно видеть работу, как предполагается, сирийских комплексов ПВО, отражающих ракетные удары. О воздушной атаке со стороны Израиля ранее сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
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Бузова разочаровалась в очередном возлюбленном
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Обновлено в 09:33
Футбол
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Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
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Обновлено в 07:17
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Сделку ОПЕК+ о сокращении добычи, возможно, придется продлить после июня до достижения балансировки рынка, поскольку коммерческие запасы нефти в мире продолжают расти несмотря на работу соглашения.
Обновлено в 08:46
Кино
Актер Александр Паль получит велосипед в подарок от Ивана Урганта
Актер из Челябинска Александр Паль стал гостем передачи в связи с выходом сериала «Толя робот» на ТНТ.
Обновлено в 07:41
Хоккей
Батня — о фолах России: Латвию наказывали строже за менее опасные фолы
Должны были более серьёзно наказывать. В предыдущих матчах нам выписывали большие штрафы за менее опасные нарушения.
Обновлено в 10:35
Хоккей
Воробьёв заявил, что игроки сборной не пили пиво между матчами
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв опроверг информацию о том, что игроки команды пили пиво после матча с Чехией.
Обновлено вчера в 13:24
Спорт
Ковтун обозвал поздравившего Загитову с днем рождения фигуриста
18 мая юной спортсменке исполнилось 17 лет. Алиев опубликовал совместную фотографию. Ковтун в комментариях обозвал Алиева "хайпожором".
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Армия и оружие
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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не хочет воевать с США. Поэтому, по его мнению, войны не будет.
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Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на 64-ом международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено 16 мая в 17:14
Происшествия
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Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Гаджеты
Honor 20 получит специальную версию в честь фильма «Люди Икс: Темный Феникс»
Как стало известно, Honor 20 получит специальную версию в честь нового голливудского блокбастера «Люди Икс: Темный Феникс» (X-Men Black Phoenix), который выходит в прокат в начале июня.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях пилота и экипажа SSJ-100
Росавиация представила документ о действиях командира и экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, сообщает РИА Новости, в распоряжении которого находится копия текста.
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Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
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Радикалы сломали забор на аллее «небесной сотни» в Киеве
В центре Киева националисты сломали забор, установленный на аллее так называемых героев «небесной сотни».
Обновлено в 09:25
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке
Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Музыка
Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе
Обновлено в 09:41
Наука
Ученые признали работу причиной быстрого старения
Обновлено 16 мая в 07:15
Футбол
Баскетболисты московского ЦСКА прошли в финал Евролиги
В полуфинале турнира «Финал четырех» в Испании армейцы нанесли поражение действующему победителю Евролиги мадридскому «Реалу» – 95:90.
Обновлено в 01:41