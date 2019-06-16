Армия и оружие

Опубликовано видео с обновленным ЗРК «Сосна»Телеканал 360° 09:46

Телеканал «Звезда» показал новейшую конфигурацию комплекса на шасси БМП-3 на видео. ЗРК «Сосна» предназначен для отражения атак самолетов и вертолетов, уничтожения крылатых ракет, планирующих авиабомб, беспилотников, а также для подавления легкобронированной техники.
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СМИ показали видео с новейшим зенитным комплексом «Сосна»

РБК12:15

Новейший ЗРК «Сосна» впервые покажут на форуме «Армия-2019»

Известия13 июня в 11:33

Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео

Lenta.ru07:52

Новую модификацию зенитного ракетного комплекса «Сосна» показали на видео

РИА Новости05:39

ЗРС «Сосна»: главные достоинства новейшего оружия

ТК Звезда03:52

На форуме \"Армия-2019\" покажут новейший ЗРК \"Сосна\"

ГЛАС.RU13 июня в 13:43

Обновленный ЗРК «Сосна» Минобороны попал на видео

Газета.Ru11:51
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:37, Вашингтон
Политика

В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
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Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест оппозиционера Усатого

Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест, выданный на имя лидера оппозиционной в Молдавии "Нашей партии" Ренато Усатого.
Обновлено в 14:21
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Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»

Слова помощника президента США Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются выдумкой, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.
Обновлено в 14:26
Происшествия

Проблемный самолет сел в Шереметьеве

Обновлено в 13:22
Авто

В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4

В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено в 14:31
Религия

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере

Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.
Обновлено в 03:11
Футбол

Бывший футболист «Динамо» Луценко стал игроком тульского «Арсенала»

Тульский футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с нападающим Евгением Луценко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Шоу-бизнес

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Обновлено в 15:00
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Кудряшов не сумел стать претендентом на титул WBC

Обновлено в 11:43
Общество

В Эстонии потребовали убрать красный крест из спектакля про Айболита

Эстонское отделение Красного Креста обратилось с требованием к руководству таллинского Русского молодежного театра убрать красный крест из спектакля «Доктор Айболит», об этом 16 июня сообщил художественный руководитель театра Александр Пуолакайнен в беседе РБК.
Обновлено в 15:38
Политика

Пошлины на американские товары ввела Индия

Власти Индии приняли решение о введении ввозных пошлин на товары, поставляемые из Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:09
Музыка

Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ

Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 13:35
Происшествия

Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео

Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено в 09:59
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«Динамо» забило 11 мячей в ворота словенского «Дравограда»

Обновлено в 13:59
Армия и оружие

Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»

Обновлено в 14:37
Политика

Саакашвили увидел коррупцию в отсутствии на Украине современных зданий

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объяснил отсутствие на Украине городов с современной архитектурой коррупцией.
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Карякин выиграл шахматный турнир «Армагеддон-2019»

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Политика

В здании администрации президента Украины может появиться музей

В здании администрации президента Украины, расположенном в центре Киева на улице Банковой, могут открыть музей государственности.
Обновлено в 14:26
Футбол

«ПСЖ» может продать Неймара в случае выгодного предложения

Как утверждает L’Equipe, в случае крупного предложения за 27-летнего игрока руководство парижан не будет противиться его трансфера.
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Спорт

Российские волейболисты уступили иранцам в Лиге наций

Встреча пройдет в бразильском городе Куяба. Россияне занимают второе место в турнирной таблице Лиги наций, набрав 20 очков.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Мужчина с ножом ворвался в бар в центре Москвы

Пьяный мужчина устроил дебош в баре в центре Москвы, передает ТАСС. Факт инцидента подтвердили в МВД.
Обновлено в 14:43
Общество

В Северодвинске сегодня прошёл очередной антимусорный митинг

В Северодвинске сегодня прошёл очередной антимусорный митинг — против строительства полигона на Шиесе.
Обновлено в 13:34
Общество

Склон «Волгоград Арены» размыло после дождя

Склон у стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой.
Обновлено в 13:20
Музыка

Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов

Обновлено в 07:26
Армия и оружие

На Большом офицерском балу было сделано два предложения руки и сердца

Обновлено в 13:32
Происшествия

17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму

Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.
Обновлено в 13:08
Политика

Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.
Обновлено в 11:04
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено в 07:50
Происшествия

В Дагестане детей кормили пальмовым маслом вместо сливочного

В ходе проведения совместно с УФСБ РФ по республике Дагестан оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в период с 2016 по 2018 годы под видом сливочного масла в школьные и дошкольные образовательные учреждение осуществлялась поставки продукта с наличием пальмового масла, вредного для организма и значительно дешевого по стоимости.
Обновлено в 07:21
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Производитель чипов из США Broadcom оценил потери от проблем в отрасли

Компания Broadcom входит в десятку крупнейших производителей полупроводниковых устройств, она стала одной из первых крупных компаний в отрасли, опубликовавшей финансовый прогноз после майского обострения торговой войны между Китаем и США.
Обновлено в 07:36
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