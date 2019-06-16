Армия и оружие
Опубликовано видео с обновленным ЗРК «Сосна»Телеканал 360° 09:46
Телеканал «Звезда» показал новейшую конфигурацию комплекса на шасси БМП-3 на видео. ЗРК «Сосна» предназначен для отражения атак самолетов и вертолетов, уничтожения крылатых ракет, планирующих авиабомб, беспилотников, а также для подавления легкобронированной техники.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:37, Вашингтон
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Политика
Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест оппозиционера Усатого
Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест, выданный на имя лидера оппозиционной в Молдавии "Нашей партии" Ренато Усатого.
Обновлено в 14:21
Политика
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»
Слова помощника президента США Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются выдумкой, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Проблемный самолет сел в Шереметьеве
Обновлено в 13:22
Авто
В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4
В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено в 14:31
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.
Обновлено в 03:11
Футбол
Бывший футболист «Динамо» Луценко стал игроком тульского «Арсенала»
Тульский футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с нападающим Евгением Луценко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 13:26
Единоборства
Кудряшов не сумел стать претендентом на титул WBC
Обновлено в 11:43
Общество
В Эстонии потребовали убрать красный крест из спектакля про Айболита
Эстонское отделение Красного Креста обратилось с требованием к руководству таллинского Русского молодежного театра убрать красный крест из спектакля «Доктор Айболит», об этом 16 июня сообщил художественный руководитель театра Александр Пуолакайнен в беседе РБК.
Обновлено в 15:38
Политика
Пошлины на американские товары ввела Индия
Власти Индии приняли решение о введении ввозных пошлин на товары, поставляемые из Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:09
Музыка
Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ
Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео
Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено в 09:59
Футбол
«Динамо» забило 11 мячей в ворота словенского «Дравограда»
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»
Обновлено в 14:37
Политика
Саакашвили увидел коррупцию в отсутствии на Украине современных зданий
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объяснил отсутствие на Украине городов с современной архитектурой коррупцией.
Обновлено в 14:53
Спорт
Карякин выиграл шахматный турнир «Армагеддон-2019»
Обновлено в 16:08
Политика
В здании администрации президента Украины может появиться музей
В здании администрации президента Украины, расположенном в центре Киева на улице Банковой, могут открыть музей государственности.
Обновлено в 14:26
Футбол
«ПСЖ» может продать Неймара в случае выгодного предложения
Как утверждает L’Equipe, в случае крупного предложения за 27-летнего игрока руководство парижан не будет противиться его трансфера.
Обновлено в 16:30
Спорт
Российские волейболисты уступили иранцам в Лиге наций
Встреча пройдет в бразильском городе Куяба. Россияне занимают второе место в турнирной таблице Лиги наций, набрав 20 очков.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в бар в центре Москвы
Пьяный мужчина устроил дебош в баре в центре Москвы, передает ТАСС. Факт инцидента подтвердили в МВД.
Обновлено в 14:43
Общество
В Северодвинске сегодня прошёл очередной антимусорный митинг
В Северодвинске сегодня прошёл очередной антимусорный митинг — против строительства полигона на Шиесе.
Обновлено в 13:34
Общество
Склон «Волгоград Арены» размыло после дождя
Склон у стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой.
Обновлено в 13:20
Музыка
Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
На Большом офицерском балу было сделано два предложения руки и сердца
Обновлено в 13:32
Происшествия
17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму
Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.
Обновлено в 13:08
Политика
Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Дагестане детей кормили пальмовым маслом вместо сливочного
В ходе проведения совместно с УФСБ РФ по республике Дагестан оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в период с 2016 по 2018 годы под видом сливочного масла в школьные и дошкольные образовательные учреждение осуществлялась поставки продукта с наличием пальмового масла, вредного для организма и значительно дешевого по стоимости.
Обновлено в 07:21
Экономика
Производитель чипов из США Broadcom оценил потери от проблем в отрасли
Компания Broadcom входит в десятку крупнейших производителей полупроводниковых устройств, она стала одной из первых крупных компаний в отрасли, опубликовавшей финансовый прогноз после майского обострения торговой войны между Китаем и США.
Обновлено в 07:36