с чего всё началось

Видеоролик с моделью перспективного российского сверхскоростного вертолета был продемонстрирован на YouTube-канале "Телестудия Роскосмоса".

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные успешно выполнили пуск модернизированной ракеты ПРО

Армия и оружие Армия и оружие Северокорейский солдат перебежал в Южную Корею Военнослужащий КНДР перебежал в Южную Корею через границу между двумя странами.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны: НАТО под видом учений стягивает войска к границам России

Армия и оружие Армия и оружие Путин заявил, что виновные в химатаке Алеппо должны быть наказаны Напомним, что 24 ноября террористы запрещенной в России организации «Джабхат ан-Нусра» обстреляли жилые кварталы Алеппо.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению По данным разведки самопровозглашенной ДНР, речь идет о подготовке к наступлению, запланированному на декабрь 2018 года.

Армия и оружие Армия и оружие Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблям

Армия и оружие Армия и оружие СМИ узнали о планах США сократить число военных на границе с Мексикой Американские власти планируют сократить число военнослужащих на границе с Мексикой.

Армия и оружие Армия и оружие Сирия: около 30 выпускниц военной академии пополнят ряды САА По словам руководителя академии генерала Виктории Юсуф Ибрагим, выпускницы учебного заведения защищают Сирию с оружием в руках наравне с мужчинами.

Армия и оружие Армия и оружие В ВВО призвано уже более семи тысяч новобранцев В ходе осенней 2018 года призывной кампании военные комиссариаты на территории субъектов РФ, где дислоцируются соединения и воинские части Восточного военного округа, вынесли решение на призыв на военную службу в отношении более семи тысяч новобранцев, из них в войска уже отправлены около 4,5 тысяч.

Армия и оружие Армия и оружие В России в 2019 году запланировано более четырех тысяч учений В Минобороны рассказали, что на территории РФ в следующем году пройдет свыше 4000 учений различного уровня.

Армия и оружие Армия и оружие Украина ограничила иностранцам въезд в ДНР и ЛНР Украина ограничила въезд на территорию неподконтрольных ей Донецкой и Луганской народных республик.

Армия и оружие Армия и оружие Задержанные в Керченском проливе были участниками АТО в Донбассе Задержанные 25 ноября в Керченском проливе сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) были участниками АТО в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие Главное преимущество новой российской бомбы «Дрель» назвали в США Новую российскую планирующую авиабомбу ПБК-500У "Дрель" оценили в США.

Армия и оружие Армия и оружие Военная академия РВСН проведет День открытых дверей В День открытых дверей будущим абитуриентам и гостям академии покажут обновленную инфраструктуру учебного заведения: новые спортивные комплексы, места для проживания курсантов (казармы и общежитие), различные аудитории.