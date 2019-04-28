Происшествия
Появилось видео с места взрыва на набережной в ПетербургеРБК 15:01
В Сети появилось видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, запись опубликовал «Пятый канал». На видеозаписи видно, как на месте работает ОМОН и криминалисты. Взрыв на Октябрьской набережной произошел 28 апреля.
Читать в источнике
Оценить343
Подробнее о событии
Показать все источники
Причиной взрыва на Октябрьской набережной стал немецкий снаряд военных времен
Петербургский дневник11:56
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:14, Ашберн
Экономика
Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность
Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.
Обновлено в 07:01
Культура
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено вчера в 01:28
Происшествия
Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР
Обновлено в 15:07
Происшествия
В Греции телеоператора убило пиротехникой
В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 16:44
Гаджеты
На фоне подготовки к выпуску Ryzen 3000 производители материнских плат сетуют на проблемы
В преддверии анонса многие производители материнских плат активно тестируют инженерные образцы систем, основанных на предварительных версиях Ryzen 3000 и материнских платах с разъёмом AM4 с новым чипсетом X570, и это позволило китайскому технопорталу bilibili.com собрать от осведомлённых информаторов весьма содержательную подборку фактов.
Обновлено в 16:01
Происшествия
На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду
Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
Новая БМП «Драгун» с модулем БМ100+30 превзошла все машины НАТО
Новая БМП «Драгун», оснащенная боевым модулем БМ100+30 опережает все аналогичные машины НАТО практически по всем характеристикам.
Обновлено в 15:20
Культура
Звезда «Уральских пельменей» возмутился итогами «Голоса»
Обновлено в 05:41
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Политика
Девять человек претендуют на пост президента Казахстана
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстан провела заседание по итогам выдвижения кандидатов в президенты, завершив, таким образом, прием заявлений от желающих побороться за этот пост.
Обновлено в 10:07
Гаджеты
Официально представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 3
В смартфоне для охлаждения Snapdragon 855 используется вентилятор, который затягивает воздух через боковую решетку, и выбрасывает его через ряд прорезей на тыльной стороне смартфона.
Обновлено в 12:13
Происшествия
В Казани автомобиль сбил женщину с коляской
Автомобиль сбил женщину с коляской, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в результате ребенок выпал из коляски и получил травму.
Обновлено в 10:44
Гаджеты
Продажи смартфонов Sony опустились до рекордно низкой отметки
Объемы продаж смартфонов Sony снизились до рекордно низкого за последние 10 лет уровня.
Обновлено в 09:45
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Аудиторы проверят аккаунты Киркорова, Королевой и других звезд из-за шумихи вокруг финала шоу «Голос.Дети»
Аудиторам предстоит проанализировать все документы от компании-оператора, которая проводила голосование, сравнить плотность подачи голосов по времени, а также выяснить, мог ли пиар некоторых селебрити в соцсетях настолько эффективно повлиять на победу Абрамовой.
Обновлено в 14:08
Футбол
ЦСКА потерял шансы на чемпионство
Обновлено в 14:12
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы
Минобороны РФ раскрыло порядок, в котором военная техника пройдет по Красной площади в ходе праздничного парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, парадную колонну по традиции откроет легендарный танк Т-34-85, следует из информации, опубликованной газетой Вооруженных Сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 18:03
Политика
Пушков ответил на слова Зеленского о «миссии» Украины
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".
Обновлено в 16:39
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Футбол
Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ
Обновлено в 04:45
Музыка
В Нижнем Тагиле заключенные пригласили Басту в колонию
Заключенные ИК-12 в Нижнем Тагиле опубликовали музыкальное видеоприглашение Василию Вакуленко.
Обновлено в 07:12
Здоровье
Запретят ли рожать тем, кому за 50?
Инициативная группа россиян организовала сбор подписей против ЭКО: на днях письмо с требованием запретить данную процедуру было направлено в правительство РФ.
Обновлено в 17:39
Происшествия
Жителей районов рядом с Нотр-Дамом предупредили о загрязнении свинцом
В Париже сообщили о риске повышенного содержания свинца в воздухе на территориях рядом с собором Парижской Богоматери, где произошёл пожар.
Обновлено в 14:15
Общество
Синоптики предупредили о заморозках в Москве
В начале следующей недели в Москве ожидаются заморозки, сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Аэропорт Гатвик вновь не принимает рейсы из-за дрона
Обновлено в 16:38
Спорт
12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов
Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06