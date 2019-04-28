Происшествия

Появилось видео с места взрыва на набережной в ПетербургеРБК 15:01

В Сети появилось видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, запись опубликовал «Пятый канал». На видеозаписи видно, как на месте работает ОМОН и криминалисты. Взрыв на Октябрьской набережной произошел 28 апреля.
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Возможная причина взрыва на Октябрьской набережной – снаряд ВОВ

Gazeta.SPb15:33

20-летний искатель металлолома на дне Невы лишился кисти руки. Он потерял много крови

Фонтанка.Ру13:27

Первые кадры с места взрыва на Октябрьской набережной в Петербурге

Пятый канал10:00

Опубликовано видео с места взрыва на набережной в Петербурге

РИА Новости12:15

Специалисты Росгвардии установили причину взрыва на Октябрьской набережной

78.ru13:50

В Росгвардии заявили, что взрыв в Петербурге мог быть вызван сдетонировавшим снарядом

ТАСС12:16

Причиной взрыва на Октябрьской набережной стал немецкий снаряд военных времен

Петербургский дневник11:56
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:14, Ашберн
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:39
Экономика

Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность

Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.
Обновлено в 07:01
Культура

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено вчера в 01:28
Происшествия

Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР

Обновлено в 15:07
Происшествия

Автобус с первоклашками из Екатеринбурга застрял на дороге из-за снега

Обновлено в 15:36
Происшествия

В Греции телеоператора убило пиротехникой

В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 16:44
Гаджеты

На фоне подготовки к выпуску Ryzen 3000 производители материнских плат сетуют на проблемы

В преддверии анонса многие производители материнских плат активно тестируют инженерные образцы систем, основанных на предварительных версиях Ryzen 3000 и материнских платах с разъёмом AM4 с новым чипсетом X570, и это позволило китайскому технопорталу bilibili.com собрать от осведомлённых информаторов весьма содержательную подборку фактов.
Обновлено в 16:01
Происшествия

На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду

Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

Новая БМП «Драгун» с модулем БМ100+30 превзошла все машины НАТО

Новая БМП «Драгун», оснащенная боевым модулем БМ100+30 опережает все аналогичные машины НАТО практически по всем характеристикам.
Обновлено в 15:20
Культура

Звезда «Уральских пельменей» возмутился итогами «Голоса»

Обновлено в 05:41
Общество

Официальный представитель Алсу высказалась об итогах «Голоса»

Обновлено в 10:36
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Политика

Девять человек претендуют на пост президента Казахстана

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстан провела заседание по итогам выдвижения кандидатов в президенты, завершив, таким образом, прием заявлений от желающих побороться за этот пост.
Обновлено в 10:07
Гаджеты

Официально представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 3

В смартфоне для охлаждения Snapdragon 855 используется вентилятор, который затягивает воздух через боковую решетку, и выбрасывает его через ряд прорезей на тыльной стороне смартфона.
Обновлено в 12:13
Происшествия

В Казани автомобиль сбил женщину с коляской

Автомобиль сбил женщину с коляской, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в результате ребенок выпал из коляски и получил травму.
Обновлено в 10:44
Гаджеты

Продажи смартфонов Sony опустились до рекордно низкой отметки

Объемы продаж смартфонов Sony снизились до рекордно низкого за последние 10 лет уровня.
Обновлено в 09:45
Политика

The National Interest предложил план примирения США с Россией

США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Аудиторы проверят аккаунты Киркорова, Королевой и других звезд из-за шумихи вокруг финала шоу «Голос.Дети»

Аудиторам предстоит проанализировать все документы от компании-оператора, которая проводила голосование, сравнить плотность подачи голосов по времени, а также выяснить, мог ли пиар некоторых селебрити в соцсетях настолько эффективно повлиять на победу Абрамовой.
Обновлено в 14:08
Футбол

ЦСКА потерял шансы на чемпионство

Обновлено в 14:12
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы

Минобороны РФ раскрыло порядок, в котором военная техника пройдет по Красной площади в ходе праздничного парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, парадную колонну по традиции откроет легендарный танк Т-34-85, следует из информации, опубликованной газетой Вооруженных Сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 18:03
Политика

Пушков ответил на слова Зеленского о «миссии» Украины

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".
Обновлено в 16:39
Недвижимость

Съемные квартиры выросли в цене

Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Футбол

Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ

Обновлено в 04:45
Музыка

В Нижнем Тагиле заключенные пригласили Басту в колонию

Заключенные ИК-12 в Нижнем Тагиле опубликовали музыкальное видеоприглашение Василию Вакуленко.
Обновлено в 07:12
Здоровье

Запретят ли рожать тем, кому за 50?

Инициативная группа россиян организовала сбор подписей против ЭКО: на днях письмо с требованием запретить данную процедуру было направлено в правительство РФ.
Обновлено в 17:39
Происшествия

Жителей районов рядом с Нотр-Дамом предупредили о загрязнении свинцом

В Париже сообщили о риске повышенного содержания свинца в воздухе на территориях рядом с собором Парижской Богоматери, где произошёл пожар.
Обновлено в 14:15
Общество

Синоптики предупредили о заморозках в Москве

В начале следующей недели в Москве ожидаются заморозки, сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Аэропорт Гатвик вновь не принимает рейсы из-за дрона

Обновлено в 16:38
Спорт

12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов

Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
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