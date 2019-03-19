Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в ЛуганскеТелеканал 360° 03:55
Местные прислали видео последствий. Все случилось в ночь с понедельника на вторник, 19 марта, в столице самопровозглашенной Луганской народной республики. Видео из Луганска оказалось в распоряжении «360».
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с чего всё началось
"19 марта в 01:07 в Луганске, улица Клубная, в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства повреждены легковой автомобиль и остекление 12 окон в пяти квартирах домов № 55 и 57", - цитирует сообщение ведомства агентство Луганскинформцентр.ТАСС01:57
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