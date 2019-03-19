Опубликовано видео с места взрыва в ЛуганскеТелеканал 360° 03:55

с чего всё началось

Местные прислали видео последствий. Все случилось в ночь с понедельника на вторник, 19 марта, в столице самопровозглашенной Луганской народной республики. Видео из Луганска оказалось в распоряжении «360».

Опубликовано видео с места взрыва в Луганске

Общество Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов В апреле территория России окажется в теплой зоне, однако россиянам стоит готовиться и к последним морозам, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ.

Экономика Росстат зафиксировал рывок промышленного производства Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.

Политика Украинскую журналистку внесли в базу «Миротворца» за визит в Крым Девушку внесли в черный список украинского сайта «Миротворца». Однако сама Медведева заявила, что это ровным счетом ничего не изменит.

Политика В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока» В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".

Технологии Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.

Политика Кремль ждет, что к власти на Украине придет «президент мира» "Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти на Украине пришел, был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость", — подчеркнул Песков.

Экономика Чайка подписал приказ о надзоре за расходованием средств на нацпроекты Генпрокурор РФ Юрий Чайка подписал специальный приказ об организации подчиненными надзора за расходованием средств, выделенных на национальные проекты.

Футбол Зобнин пропустит как минимум месяц из-за травмы Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Роман Зобнин выбыл как минимум на месяц из-за перелома костей правой кисти, сообщается на официальном сайте "красно-белых".

Происшествия После угрозы взрыва эвакуировали здание в Евроквартале Брюсселя Из здания в Евроквартале Брюсселя эвакуировали людей после анонимного звонка об угрозе взрыва, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.

Транспорт «Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».

Происшествия Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.

Наука В Великобритании установили личность Джека-потрошителя Личность убийцы установили, сравнив фрагменты митохондриальной ДНК с платка с фрагментами живых потомков Косминских.

Армия и оружие Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729 В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Шоу-бизнес Симоньян объявила о беременности Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила, что на некоторое время снизит активность в социальных сетях в связи с беременностью.

Космос Россия и США определят стоимость совместной миссии на Венеру в октябре Стоимость реализации совместного российско-американского проекта по запуску на Венеру орбитальной и посадочной станций "Венера-Д" будет обсуждаться в Москве осенью текущего года, рассказала в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований, соруководитель двухсторонней научной рабочей группы по проекту "Венера-Д" с российской стороны Людмила Засова.

Авто Кроссовер Bentley Bentayga Pearl of the Gulf посвятили добыче жемчуга Всего пять экземпляров модели Bentayga Pearl of the Gulf («Жемчужина залива») будет продано во всём мире.

Армия и оружие Египет получит несколько десятков российских истребителей Су-35 Египет закупит в России несколько десятков тяжелых многофункциональных истребителей Су-35. Речь идет о более двух десятках боевых машин.

Экономика Банк России назвал самые теневые сектора экономики Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.

Футбол The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси» Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.

Футбол Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.

Происшествия Чайка: число нарушений в ходе следствия ежегодно растет уже 10 лет Генеральный прокурор России Юрий Чайка констатировал продолжающийся рост нарушений в ходе расследования уголовных дел в России.

Общество Генпрокуратура требует изъять у чиновников имущество на 500 млн рублей Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании в пользу государства имущества чиновников, купленного на нелегальные доходы, заявил генпрокурор Юрий Чайка на коллегии ведомства.