Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва у посольства России в КиевеRT на русском 09:18
Сотрудники правоохранительных органов дежурят неподалёку от входа в посольство. Ранее Национальная полиция Украины сообщила, что около посольства России в Киеве произошёл взрыв.
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