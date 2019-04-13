Опубликовано видео с места взрыва у посольства России в КиевеRT на русском 09:18

Сотрудники правоохранительных органов дежурят неподалёку от входа в посольство. Ранее Национальная полиция Украины сообщила, что около посольства России в Киеве произошёл взрыв.

Опубликовано видео с места взрыва у посольства России в Киеве

Здоровье Составлен список ранних симптомов рака Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.

Единоборства Василий Ломаченко нокаутом выиграл бой за два чемпионских титула Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе.

Происшествия В Тюмени отменен режим контртеррористической операции Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.

Единоборства Татьяна Каширина обновила два мировых рекорда в тяжелой атлетике Россиянка Татьяна Каширина триумфально выступила на чемпионате Европы в Батуми. Она обновила два мировых рекорда.

Музыка Светлана Лобода не пропустила дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети» Дочь Алсу еще сможет оказаться в финале шоу после следующего выступления по результатам зрительского голосования и тогда она уже сможет победить в конкурсе.

Происшествия В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба Британская полиция получила сообщения о стрельбе недалеко от посольства Украины в Лондоне, об этом сообщает Express.

Политика Германия отдала важную для новой церкви Украины грамоту Петра I В Киеве считают это свидетельством сильных опасений Москвы в то время потерять Киевскую метрополию в свете «давнего стремления» Украины создать независимую церковь, чего удалось добиться только в начале 2019 года.

Происшествия Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать.

Общество Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой» Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".

Армия и оружие Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.

Происшествия Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.

Политика Лавров не исключил трудностей с продлением СНВ-3 после развала ДРСМД Министр иностранных дел РФ предположил, что разрыв Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности грозит проблемами с продлением ещё одного стратегически важного документа.

Политика Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.

Политика Представитель Украины в ЕС опроверг отмену санкций для девяти человек Представитель Украины в Европейском союзе Николай Точицкий опроверг информацию о том, что ЕС принял новое решение о снятии санкций с девяти представителей окружения бывшего президента страны Виктора Януквовича.

Общество Опубликованы новые правила экспертизы учебников Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения новые правила формирования федерального перечня учебников.

Экономика Зампред правления «Газпрома» Круглов станет новым замминистра финансов Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ.

Наука Девиантные могилы корсиканского некрополя На сегодняшний день археологи исследовали более гектара его площади, увеличивая наши знания об истории заселения Корсики и разнообразии контактов в Средиземноморье I тысячелетия до нашей эры.

Происшествия Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.

Авто Названы главные критерии выбора автомобиля Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.

Технологии Насилие над ДНК и слежка за людьми. Пять пугающих технологий нашего времени С одной стороны, новая технология позволяет ловить преступников (так делают уже в Австралии и Китае), а с другой — теперь у людей нет права на уединение и личную жизнь, так как за вами всегда будут следить и всегда будут знать, чем вы занимались и занимаетесь.