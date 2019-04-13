Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва у посольства России в КиевеRT на русском 09:18

Сотрудники правоохранительных органов дежурят неподалёку от входа в посольство. Ранее Национальная полиция Украины сообщила, что около посольства России в Киеве произошёл взрыв.
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Опубликовано видео с места взрыва у посольства РФ в Киеве

Московский Комсомолец09:30

У посольства РФ в Киеве взорвался высоковольтный кабель

Говорит Москва05:48

Опубликовано видео с места взрыва у посольства России в Киеве

РИА Новости08:22

Что взорвалось около посольства России в Киеве

Газета.Ru08:11

У посольства России в Киеве произошел взрыв из-за разорвавшегося кабеля

РБК06:43

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

ТАСС05:26

Опубликовано видео с места взрыва у посольства России в Киеве

RT на русском09:18
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Общество

Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров

Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Футбол

ЦСКА дома вдесятером проиграл «Оренбургу»

Обновлено в 09:50
Единоборства

Василий Ломаченко нокаутом выиграл бой за два чемпионских титула

Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Единоборства

Татьяна Каширина обновила два мировых рекорда в тяжелой атлетике

Россиянка Татьяна Каширина триумфально выступила на чемпионате Европы в Батуми. Она обновила два мировых рекорда.
Обновлено в 10:07
Музыка

Светлана Лобода не пропустила дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Дочь Алсу еще сможет оказаться в финале шоу после следующего выступления по результатам зрительского голосования и тогда она уже сможет победить в конкурсе.
Обновлено в 08:58
Происшествия

В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба

Британская полиция получила сообщения о стрельбе недалеко от посольства Украины в Лондоне, об этом сообщает Express.
Обновлено в 09:54
Политика

Германия отдала важную для новой церкви Украины грамоту Петра I

В Киеве считают это свидетельством сильных опасений Москвы в то время потерять Киевскую метрополию в свете «давнего стремления» Украины создать независимую церковь, чего удалось добиться только в начале 2019 года.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США

Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать.
Обновлено в 07:04
Общество

Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»

Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Политика

Лавров не исключил трудностей с продлением СНВ-3 после развала ДРСМД

Министр иностранных дел РФ предположил, что разрыв Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности грозит проблемами с продлением ещё одного стратегически важного документа.
Обновлено в 08:34
Политика

Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме

Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Политика

Представитель Украины в ЕС опроверг отмену санкций для девяти человек

Представитель Украины в Европейском союзе Николай Точицкий опроверг информацию о том, что ЕС принял новое решение о снятии санкций с девяти представителей окружения бывшего президента страны Виктора Януквовича.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Общество

Опубликованы новые правила экспертизы учебников

Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения новые правила формирования федерального перечня учебников.
Обновлено в 08:50
Политика

Путин: призыв в армию уходит в прошлое

Обновлено вчера в 08:19
Экономика

Зампред правления «Газпрома» Круглов станет новым замминистра финансов

Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ.
Обновлено в 09:33
Наука

Девиантные могилы корсиканского некрополя

На сегодняшний день археологи исследовали более гектара его площади, увеличивая наши знания об истории заселения Корсики и разнообразии контактов в Средиземноморье I тысячелетия до нашей эры.
Обновлено 10 апреля в 11:03
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве

Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
Обновлено в 07:11
Авто

Названы главные критерии выбора автомобиля

Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено в 05:58
Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» благодаря хет-трику Моуры

Обновлено в 09:27
Общество

На субботник в Москве вышли 1,4 млн человек

Обновлено в 05:02
Технологии

Насилие над ДНК и слежка за людьми. Пять пугающих технологий нашего времени

С одной стороны, новая технология позволяет ловить преступников (так делают уже в Австралии и Китае), а с другой — теперь у людей нет права на уединение и личную жизнь, так как за вами всегда будут следить и всегда будут знать, чем вы занимались и занимаетесь.
Обновлено в 09:05
Хоккей

ЦСКА — Авангард 2:0 (1-й период)

Обновлено вчера в 18:35
Авто

Медведев утвердил правила тюнинга авто в России

Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 03:57
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