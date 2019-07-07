Происшествия
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, остался живВести.Ru вчера в 20:46
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области в ночь на воскресенье, остался жив. Об этом СМИ сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых. Как уточняется, в результате ЧП водитель и еще пять человек получили травмы и ожоги различной степени тяжести.
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На Конжаке у бензовоза при спуске отказали тормоза, он опрокинулся и загорелся
Екатеринбург Онлайнвчера в 17:15
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Единоборства
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
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Футбол
Месси: в эпизоде с Меделем достаточно было жёлтых карточек
В концовке первого тайма матча за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили арбитр удалил с поля Лионеля Месси и Гари Меделя за стычку.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Сын Дарьи Пынзарь заболел в Турции
Инцидент со старшим сыном Дарьи Пынзарь Артемом произошел сегодня по время поездки по турецкому городу.
Обновлено вчера в 21:00
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
Обновлено в 03:08
Происшествия
Луизу Хайруллину нашли благодаря телефонному разговору ее дочерей
4 июля Луизу Хайруллину задержали, вместе с ней в съемном жилище находился муж и дочки 8 и 12 лет.
Обновлено 05 июля в 04:46
Авто
Названы топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в июле
Эксперты портала CarsWeek вновь проанализировали автомобильный рынок и составили ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в июле 2019 года.
Обновлено в 01:18
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
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Шоу-бизнес
Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет
Через 20 лет Карен Георгиевич прилетел в Нью-Йорк с рабочим визитом, и ему позвонила девушка, которая на ломанном русском попросила встречи: ею оказалась Анна.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Общество
Дерматолог дал советы по предотвращению и лечению солнечных ожогов
Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки (Robert Gniadecki) напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов.
Обновлено в 02:47
Финансы
Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиян
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Завидная устойчивость российской валюты, поддерживаемая стабильностью финансовой системы и перспективами снижения процентных ставок, в июне привела котировки валютных пар USD / RUB и EUR / RUB к минимумам с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Иран сообщил о полученном от США сигнале об «ограниченной операции»
После инцидента с американским дроном США предупредили Иран о возможности проведения против Тегерана ограниченной операции, сообщает Fars со ссылкой на главу иранского управления гражданской обороны Голама Резу Джалали.
Обновлено в 02:52
Политика
В Совфеде оценили поставку первой партии нефти из США на Украину
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook прокомментировал первую в истории поставку американской нефти на Украину.
Обновлено в 00:03
Здоровье
Квас, вода или Coca-Cola: эксперт СибГМУ о правильных напитках в жару
Ранее сообщалось, что СибГМУ запустил в 2017 году масштабную программу "Томская область – лаборатория здоровья".
Обновлено в 03:07
Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Политика
Лондон выделит $22,5 млн на борьбу с дезинформацией в Восточной Европе
Великобритания выделит £18 млн ($22,5 млн) за три года на борьбу с фейковыми новостями в Восточной Европе и на поддержку независимых СМИ на Западных Балканах, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 01:12
Космос
В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей
В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.
Обновлено вчера в 04:57
Шоу-бизнес
Лолита: «Мама просит не нервничать, она Диму любила»
Поклонники Лолиты активно обсуждают ее решение расстаться с Дмитрием Ивановым, с которым она вместе прожила девять счастливых лет.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Более 90% украинцев перешли в режим экономии
Более 90% жителей Украины перешли в режим экономии из-за ситуации в стране. Об этом сообщает "Украинские новости" со ссылкой на опрос.
Обновлено вчера в 19:31
Хоккей
«Адмирал» оригинально объявил о переходе шведского защитника Альмквиста
Защитник станет новым приобретением «Адмирала». Клуб из Владивостока оригинально представил новобранца.
Обновлено в 03:04
Космос
«Хаббл» отследил теплый газ в системе Эты Киля
Обновлено вчера в 03:53
Происшествия
В Магнитогорске скончалась избитая мужем молодая женщина
Обновлено в 01:46
Космос
Ученые исследуют состояние горячего газа в скоплениях галактик
Исследователи обнаружили, что, несмотря на обилие в скоплении галактик, горячий газ имел низкую вязкость.
Обновлено вчера в 15:11
Авто
Российская и зарубежная сборка иномарки: есть ли разница
Чаще всего, на авто нашей сборки вы увидите российскую резину, уплотнитель, пластик, отделку, оптику, шумоизоляцию и многое другое.
Обновлено в 02:15
Здоровье
Владельцам земельных участков грозит штраф, если они не сделают этого
Амброзия и штрафы В Национальном агентстве продовольственной безопасности напомнили о штрафах для тех владельцев земельных участков, которые не борются с амброзией.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми
Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07
Политика
В Иране сделали заявление по танкеру в Гибралтарском проливе
Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.
Обновлено в 03:54
Гаджеты
16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список
Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено вчера в 17:32