Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в КазахстанеРИА Новости 07:25
В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии. ДТП произошло около пяти утра на 181-м километре трассы Алма-Ата — Ташкент, где Toyota Camry врезалась в припаркованный у дороги грузовик.
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