Происшествия
Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке
Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в ДонецкеРИА Новости07:17
Министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало кадры с места подрыва опоры железнодорожного моста в Донецке.
РИА Новости07:17
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