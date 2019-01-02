Министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало кадры с места подрыва опоры железнодорожного моста в Донецке.

Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке

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