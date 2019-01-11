Происшествия
Группу боевиков уничтожена в Дагестане в ходе боестолкновения, сообщает Информационный центр НАК. Около 18:00 на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной автотрассы "Кавказ" группа неизвестных, передвигавшихся на автомобиле ВАЗ 2107, напала на сотрудников ДПС.
РИА Новости12:24
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На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.
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Apple в 2019 году представит три модели iPhone
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Энергетика
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Имени члена «Правого сектора» Сарган не называет, но поясняет, что в России он привлекается к уголовной ответственности «за участие в войне за независимость Украины».
Обновлено в 16:13
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Обновлено в 16:20
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Полпредам ДНР досталось от суда
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Экономика
Чайка попросил поднять зарплаты прокуроров
Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил поднять зарплату прокурорам. Об этом в пятницу, 11 января, сообщают «Известия».
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«20 декабря WADA завершило мониторинг работы РУСАДА и признало её положительной и отвечающей всем требованиям», — заявил Колобков.
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Компания Apple может заняться производством одежды
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Объявлены претенденты на «Евровидение-2019» от России
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Армия и оружие
ВВС США провели разведку вблизи Крыма
Самолет-разведчик Boeing RC-135V и беспилотник RQ-4B Global Hawk совершили разведывательные полеты вблизи Крыма и побережья Краснодарского края.
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Илон Маск показал фотографию самого большого корабля SpaceX Starship
Предприниматель Илон Маск показал фотографию самого большого космического корабля компании SpaceX — Starship.
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