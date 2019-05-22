Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под ВладимиромРИА Новости 02:31

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области. На кадрах видно, как бойцы спецназа заблокировали в частном доме группу бандитов.
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Под Владимиром около 300 домов остались без газа после режима КТО

РБК04:30

Силовики уничтожили двоих боевиков в Кольчугино. Была перестрелка

Губерния-3301:34

В Кольчугине отменили режим КТО

ТАСС02:16

В Кольчугине снят режим контртеррористической операции

Владимирские ведомости02:21

В Кольчугине 287 домов остались без газа из-за операции против боевиков

РИА Новости03:19

Во Владимирской области уничтожили двух террористов

ПроВладимир00:41

Предполагаемые террористы заблокированы в частном доме во Владимирской области

Интерфаксвчера в 18:45
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Спорт

Японка Сатори Имо сошьет Медведевой костюм для произвольной программы

Обновлено в 03:52
Происшествия

В Италии перевернулся автобус с российскими туристами

Обновлено в 05:26
Политика

Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН

Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
Обновлено в 03:21
Религия

Православные отмечают День Николая Чудотворца

Сегодня православные отмечают День Николая Чудотворца или праздник Николы Летнего.
Обновлено в 04:42
Политика

В БПП отказались поддержать законопроект о выборах в Раду

Крупнейшая в Верховной раде фракция «Блок Петра Порошенко» не намерена поддерживать законопроект о парламентских выборах на Украине.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана

Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок

В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:41
Наука

Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию

По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено вчера в 04:23
Шоу-бизнес

На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница

Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Технологии

Полицейские в России тестируют компактные камеры для распознавания лиц

Если испытания пройдут успешно, то функция распознавания появится у портативных видеорегистратов, которые уже используют в МВД.
Обновлено в 04:32
Экономика

Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота Россией

Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

Китай высоко оценил российские системы РЭБ

Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Украинские военные заявили, что ополченцы задержали восемь силовиков

Обновлено в 04:30
Здоровье

В Саратове проверяют информацию об очереди за инсулином в больнице

Министерство здравоохранения Саратовской области в среду направило комиссию в городскую больницу Саратова после сообщения в соцсетях об очереди якобы за инсулином, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы минздрава региона Александр Колоколов.
Обновлено в 03:42
Политика

Опубликованы первые рейтинги на выборах в Верховную Раду

Более 70 процентов украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором

Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.
Обновлено в 04:18
Политика

Глава партии «Слуга народа» назначен замглавы СБУ

Владимир Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» Ивана Баканова первым заместителем руководителя Службы безопасности Украины.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие

В Москве в лаборатории инновационного центра "Сколково" разлилось пять граммов брома.
Обновлено в 06:14
Футбол

«Галатасарай» заинтересован в аренде Влашича

Отмечается, что стамбульский клуб уже сделал предложение «Эвертону» о годичной аренде Влашича. Хорват выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
Обновлено в 03:11
Политика

Правительство отказалось наказывать чиновников за оскорбление россиян

Законопроект, предлагающий штрафовать представителей власти за оскорбление избирателей, не получил одобрения российского правительства.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400

США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено вчера в 19:49
Политика

Дмитрий Медведев в Воронеже проведет заседание по АПК и развитию сел

Обновлено вчера в 02:58
Происшествия

В Италии задержали уфимского бизнесмена Андрея Смышляева

20 мая в Италии по международному ордеру от России задержали бизнесмена Андрея Смышляева, экс-владельца сети шинных магазинов «Таганка».
Обновлено в 01:22
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Экономика

АСВ предоставило «Дом.РФ» кредит на 7,1 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов предоставило госкомпании "Дом.РФ" кредит на 7,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 04:31
Политика

Полпред Цуканов назвал ответственных за протесты в Екатеринбурге

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов прокомментировал протесты вокруг строительства православного храма в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:34
Политика

Президентское кресло показалось Зеленскому неудобным

Обновлено в 04:38
Политика

Apple устранила неточность в отображении Крыма на картах

Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи в Госдуме Леонид Левин заявил, что американская компания Apple устранила неточность в территориальной принадлежности Крыма в приложении "Карты".
Обновлено в 04:31
Гаджеты

Microsoft выпустила обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10 и начала его распространение пользователям во вторник.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.
Обновлено в 02:14
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