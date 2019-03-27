Опубликовано видео с места крушения военного вертолета в КазахстанеРИА Новости 02:09

В Сети появилось видео с места крушения военного вертолета Ми-8 в Кызылординской области Казахстана. На борту находились 13 военных, все они погибли.

Опубликовано видео с места крушения военного вертолета в Казахстане

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