Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета совладельца S7ТК Звезда вчера в 19:32
На кадрах показана работа спасателей, а также то, что осталось от потерпевшего крушение самолета. Первые кадры с места крушения бизнес-джета Epic в Германии публикует телеканал «Звезда». Жертвами трагедии стали трое человек, среди которых - председатель совета директоров S7 Наталья Филева.
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с чего всё началось
Немецкое издание Hessenschau опубликовало видео с места крушения бизнес-джета, на котором летела совладелец S7 Натали я Филева, в результате падения самолета погибли три человека.РБКвчера в 17:53
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