Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета совладелицы S7Аргументы и Факты 03:34
Видео с места авиакатострофы, в которой погибла совладелица S7 Group Наталия Филева, опубликовал общественный канал hr-fernsehen на YouTube. Одномоторный самолет Epic LT разбился в воскресенье при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах во Франкфурте-на-Майне.
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с чего всё началось
Немецкое издание Hessenschau опубликовало видео с места крушения бизнес-джета, на котором летела совладелец S7 Натали я Филева, в результате падения самолета погибли три человека.РБКвчера в 17:53
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