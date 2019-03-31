Происшествия

Опубликовано видео с места крушения самолета совладелицы S7Аргументы и Факты 03:34

Видео с места авиакатострофы, в которой погибла совладелица S7 Group Наталия Филева, опубликовал общественный канал hr-fernsehen на YouTube. Одномоторный самолет Epic LT разбился в воскресенье при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах во Франкфурте-на-Майне.
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с чего всё началось
Немецкое издание Hessenschau опубликовало
 видео с места крушения бизнес-джета, на котором летела совладелец S7 Натали я Филева, в результате падения самолета погибли три человека.
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Видео с места авиакатастрофы под Франкфуртом, где погибла совладелец S7 Group

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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
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