Опубликовано видео с места крушения самолета совладелицы S7Аргументы и Факты 03:34

с чего всё началось

Видео с места авиакатострофы, в которой погибла совладелица S7 Group Наталия Филева, опубликовал общественный канал hr-fernsehen на YouTube. Одномоторный самолет Epic LT разбился в воскресенье при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах во Франкфурте-на-Майне.

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Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.

Политика Зеленский рассказал о требованиях к Путину Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.

Армия и оружие В Донбассе офицеры ВСУ избили солдата, испортившего бюллетень Офицеры ВСУ избили военнослужащего, демонстративно испортившего избирательный бюллетень во время состоявшегося 31 марта голосования на выборах президента Украины.

Финансы Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.

Энергетика Moody’s назвало новую угрозу для газопровода «Северный поток-2» В рейтинговом агентстве пояснили, что запрос датской стороны — это негативная новость для «Газпрома», поскольку «грозит затянуть завершение строительство «Северного потока-2» позднее дедлайна в декабре 2019 года».

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Происшествия ФСБ задержала бизнесмена, написавшего заявление на начальника СвЖД Миронова Сотрудники УФСБ РФ по Среднему Уралу задержали 40-летнего Евгения Акулова, которого ранее начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов упоминал в качестве одного из заявителей по своему уголовному делу.

Общество Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.

Футбол Защитник «Боруссии» Хакими выбыл до конца сезона из-за травмы Защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими пропустит оставшиеся матчи сезона в связи с травмой.

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Происшествия На Бармалеева эвакуировали дом, в полу нашли снаряд времен ВОВ При ремонте в одной из квартир рабочие нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.

Экономика С 1 апреля скидки по ОСАГО рассчитают по-новому Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступает в силу с понедельника, 1 апреля.

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Происшествия При столкновении трамвая с троллейбусом 40 человек пострадали в Чехии Сорок человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса на юго-востоке Чехии в Брно, сообщает Nova.cz.