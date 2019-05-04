Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТПРИА Новости 06:14

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева. Ролик опубликован паблик "Типичный Краснодар". ДТП произошло 3 мая приблизительно в 17:30 около станицы Рязанской на трассе Белореченск — Нижневеденеевский.

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

Общество На Красной площади проходит вторая ночная репетиция военного парада Вторая ночная репетиция парада Победы, в которой принимают участие пешие парадные расчёты и колонны военной техники, началась на Красной площади.

Футбол Миллер поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил петербургский «Зенит» с победой в чемпионате России.

Политика Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.

Происшествия Мотоциклист погиб в ДТП с машиной ГИБДД в Крыму «В результате столкновения мотоцикла с патрульным автомобилем ГИБДД водитель мотоцикла погиб, пассажир и сотрудник ГИБДД получили травмы», — сообщили в МВД.

Армия и оружие Боевики могут готовить наступление на сирийскую Хаму Центр по примирению в Сирии не исключает, что боевики создают на юге Идлибской зоны деэскалации ударную группировку для наступления на город Хама.

Политика Премьер-министр Грузии назвал условия размещения военных баз в стране Глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе назвал условия размещения в стране военной базы НАТО, США или Евросоюза.

Шоу-бизнес Седокова на отдыхе в Турции оправдалась за неидеальную фигуру «Великолепный отдых с тремя детьми» в одном из высококлассных отелей Белека был омрачен подлым снимком из-за угла тыльной части ее фигуры, оказавшейся не такой идеальной, какою ее представляет Анна Седокова своим многочисленным обожателям в Сети.

Происшествия В Москве школьник защитил женщин от дебошира Московский школьник заступился за женщин, которых в магазине оскорбил дебошир.

Авто Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172 Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.

Здоровье Арбидол вошёл в список самых неэффективных лекарственных препаратов Как сообщают "Актуальные Новости", эксперты в области фармакологии составили список из 5 самых неэффективных лекарственных препаратов.

Шоу-бизнес Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.

Происшествия В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.

Политика Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса Победитель второго тура выборов на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что совместно со своей командой готовит ответные меры в связи с введением упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей Донбасса.

Шоу-бизнес Вышедшая из психлечебницы Бритни Спирс снялась в эффектной фотосессии Вскоре после выхода из лечебницы Бритни снялась в красивой фотосессии, кадрами из которых поделилась с подписчиками.

Политика Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере в США "продал" экскурсию по украинской столице за $50 тысяч, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Руководитель штаба Навального в Петербурге подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног на демонстрации Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног во время первомайской демонстрации.

Авто Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.

Происшествия Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".

Политика Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.

Политика В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе» Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.

Общество В Москве появились необычные площадки для регистрации брака В Москве сегодня открылось двадцать необычных площадок для регистрации брака.

Кино Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов» Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".

Политика КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ» Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.