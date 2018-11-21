Происшествия
Следственный комитет России опубликовал видеозапись с места гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево, запись опубликован на странице СК в Twitter.
РИА Новости16:52
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Происшествия
Двоих следователей СК задержали при получении взятки
Двое следователей были задержаны при получении взятки в размере не менее 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Губернатор пообещал наказания за самоубийство затравленной школьницы
Губернатор Смоленской области Алексей Островский взял под личный контроль расследование самоубийства 14-летней школьницы после травли и жалоб на бедность.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 50 человек
Число погибших при взрыве в столице Афганистана Кабуле выросло до 50 человек, сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны, полученном РИА Новости.
Обновлено в 18:08
Происшествия
Сбой в движении поездов произошел на Кольцевой линии московского метро
Обновлено в 16:10
Происшествия
В Северодвинске учительница била школьников скакалкой
Обновлено в 17:20
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Москве участника теракта в Буденновске
Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания в Москве боевика, участвовавшего 23 года назад в теракте в Буденновске.
Обновлено в 16:59
Происшествия
В Денвере задержали двух подозреваемых в стрельбе
Полиция Денвера в США задержала двоих подозреваемых в стрельбе, в результате которой накануне один человек был убит, еще четверо получили ранения, сообщает полиция в своем аккаунте в Twitter.
Обновлено в 18:28
Происшествия
На Украине военный получил ранение при взрыве на полигоне
Обновлено в 18:20
Происшествия
Полковник Росгвардии в одиночку пресек массовую драку на МКАД
Заместитель командира ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве Евгений Макрушин пресек массовую драку на МКАД.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Британец умер во время празднования излечения от рака
Житель Великобритании Джон Пол Маккалистер скончался во время празднования своего излечения от четвертой стадии рака кишечника, сообщает газета The Daily Mail.
Обновлено в 17:33
Происшествия
Аварийно севший в Краснодаре самолет не принадлежит Минобороны
Самолет, который вынужденно приземлился в аэропорту Краснодара из-за отказа двигателя, принадлежит не Минобороны РФ, а другой силовой структуре, сообщил источник "Интерфакса".
Обновлено в 14:10
Происшествия
Пара из Нижнего Новгорода, занявшаяся сексом в метро, заплатит штраф
Обновлено в 12:43
Происшествия
Студентов Керченского политехнического колледжа снова эвакуируют
Напомним, что месяц назад, 17 октября, 18-летний студент Керченского политехнического колледжа убил в своем учебном заведении 20 человек, а затем покончил с собой.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Подмосковье около 15 тыс. человек остались без теплоснабжения
Обновлено в 14:57
Происшествия
Суд в США решил освободить обвиняемую в похищении своих детей россиянку
Суд в США постановил освободить россиянку Богдану Осипову, обвиняемую в похищении собственных дочерей, когда ее дети приедут в штат Канзас, сообщил в среду РИА Новости адвокат подсудимой Алексей Тарасов.
Обновлено в 18:11