Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с участием кортежа ЗеленскогоРИА Новости 05:16
В Сети появилось видео с места аварии в Запорожской области, участниками которой стали автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского. Судя по кадрам, Volkswagen Transporter и две легковушки получили повреждения, при этом один автобус съехал в кювет.
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с чего всё началось
По данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Управлении госохраны Украины, в Запорожской области автомобили из кортежа Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, в которых ехали возвращавшиеся с летнего отдыха дети.Вести.Ruвчера в 17:08
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