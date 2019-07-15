с чего всё началось

В Сети появилось видео с места аварии в Запорожской области, участниками которой стали автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского. Судя по кадрам, Volkswagen Transporter и две легковушки получили повреждения, при этом один автобус съехал в кювет.

Опубликовано видео с места ДТП с участием кортежа Зеленского

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