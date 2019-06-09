Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в СочиРИА Новости 05:24

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи. Авария произошла на пересечении Таврической и Старообрядческой улиц в районе Олимпийского парка. По данным регионального Минздрава, пострадали 26 человек, в том числе трое детей.
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Фото с места жуткого ДТП с туристическим автобусом в Сочи

РЕН ТВ02:29

Пострадавшим в ДТП в Сочи окажут необходимую помощь

КП - Кубань09:01

Водитель микроавтобуса рассказал подробности ДТП в Сочи

РИА Новости10:51

За помощью после аварии в Сочи обратились 26 человек

Интерфакс04:30

Водители столкнувшихся в Сочи туристических автобусов были трезвые

ТАСС08:28

СК начал проверку по факту ДТП с участием двух автобусов с туристами в Сочи

Кубанские новости05:50

После ДТП с двумя автобусами в Сочи в больницах остается 21 человек

Кубань 2408:53
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Происшествия

Выброс химикатов в реку произошел на Украине

Обновлено в 08:42
Происшествия

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
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Экономика

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Концерн погасил кредит ВЭБа и теперь ищет покупателей на свои активы Ford без отсрочки погасил задолженность СП с «Соллерсом» перед ВЭБом, и теперь активы компании выведены из-под залога.
Обновлено в 12:05
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

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Общество

Власти Солсбери пообещали выкупить дом Скрипаля

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В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Происшествия

В Тульской области загорелся торговый центр

Пожарные тушат пожар на крыше торгового центра в городе Щекино Тульской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:08
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Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

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Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

«Россия 24» выпустила отредактированную версию сюжета про Голунова

Телеканал «Россия 24» показал исправленную версию сюжета о журналисте «Медузы» Иване Голунове.
Обновлено в 12:34
Общество

Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах за 2018 год

Обновлено в 05:46
Происшествия

В Лондоне горит семиэтажный дом

Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Кино

Дмитрий Кузьмин о представлениях некоторых россиян о киношной «правде»

Почему в России никогда не снимут подобный сериал, рассуждает редактор отдела "Культура" Дмитрий Кузьмин.
Обновлено в 12:48
Футбол

Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций

Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии и заняли третье место в Лиге наций.
Обновлено в 12:01
Происшествия

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Обновлено в 13:14
Экономика

Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено 07 июня в 15:00
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Обновлено в 10:38
Происшествия

В Чернобыльской зоне отчуждения поймали трех сталкеров

Обновлено в 12:05
Кино

В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 13:08
Политика

В Казахстане завершились президентские выборы

Обновлено в 13:13
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Компания "Арс" отменила выступление группы "Машина времени" у стен Кремля на концерте в День России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено в 11:20
Автоспорт

На машине Хэмилтона обнаружили утечку в гидравлической системе

После квалификации Гран-при Канады на болиде «Мерседес» Льюиса Хэмилтона была обнаружена утечка гидравлической жидкости, сообщает Motorsport.
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Происшествия

Опубликовано видео с борта самолета, экстренно вернувшегося в Пулково

В Сети появились видеозаписи из салона пассажирского самолета, экстренно вернувшегося в аэропорт Пулково.
Обновлено в 00:09
Футбол

Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку «Барселоны»

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле опоздал на тренировку команды.
Обновлено в 06:02
Общество

Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге

Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
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Авто

Показана эволюция решетки радиатора BMW за 35 лет

Журналисты зарубежного издания Road & Track решили сравнить, как изменился размер радиаторной решетки автомобилей BMW, взяв BMW 3-Series (E30), который появился в 1980 году и современный BMW X7, дебютировавший в этом году.
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Хоккей

Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса» из-за рождения ребенка

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко пропустил тренировку команды, которая готовится к шестому матчу финальной серии Кубка Стэнли с "Бостоном".
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Происшествия

Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

В Донбассе на мине подорвались два бойца ВСУ

Напомним, 7 июня бойцы Народной милиции ДНР отбили на горловском направлении. Противник бежал, при этом часть боевиков подорвалась на минах.
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Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Обновлено в 11:51
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Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей

По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
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