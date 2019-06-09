Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в СочиРИА Новости 05:24
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи. Авария произошла на пересечении Таврической и Старообрядческой улиц в районе Олимпийского парка. По данным регионального Минздрава, пострадали 26 человек, в том числе трое детей.
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