Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в СочиРИА Новости 05:24

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи. Авария произошла на пересечении Таврической и Старообрядческой улиц в районе Олимпийского парка. По данным регионального Минздрава, пострадали 26 человек, в том числе трое детей.

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

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