Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в СочиРИА Новости 05:24

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи. Авария произошла на пересечении Таврической и Старообрядческой улиц в районе Олимпийского парка. По данным регионального Минздрава, пострадали 26 человек, в том числе трое детей.
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Водители столкнувшихся в Сочи туристических автобусов были трезвые

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На месте ДТП в Сочи, в котором пострадали 26 человек, работают следователи

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После ДТП с двумя автобусами в Сочи в больницах остается 21 человек

Кубань 2408:53

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Кубанские новости05:50

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

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СК начал проверку из-за ДТП с экскурсионными автобусами в Сочи

RT на русском07:48
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Сборная России в Саранске крупно обыграла сборную Сан-Марино

В отборочном матче на Евро-2020 в Саранске сборная России встречалась со сборной Сан-Марино и крупно победила.
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Обвинившая Неймара в изнасиловании модель назвала его наркоманом

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Накануне Голунов был помещен под домашний арест. Интервью было записано до суда. Журналист заявил, что никогда не употреблял наркотики.
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Происшествия

«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове

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Обновлено в 08:39
Наука

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На днях у известной актрисы Екатерины Климовой появился пятый ребенок, причем уже школьного возраста.
Обновлено в 04:01
Спорт

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Происшествия

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Последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев рассказал о планах посмотреть сериал HBO "Чернобыль".
Обновлено в 08:48
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Выброс химикатов в реку произошел на Украине

Обновлено в 08:42
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«Реал» представил форму из переработанного пластика

Обновлено в 08:11
Политика

Сторонники Демпартии устроили в Кишиневе митинг против Додона

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Политика

Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина

Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.
Обновлено в 08:04
Политика

Премьер Молдавии призвала госслужащих поддержать правительство

Премьер-министр Молдавии Майя Санду в ходе брифинга призвала госслужащих не участвовать в акциях протеста и обеспечить 10 июня нормальную работу государственных учреждений.
Обновлено в 08:31
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Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей

Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
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Происшествия

На востоке Москвы горит кровля административного здания

Кровля административного здания горит на востоке Москвы на площади 250 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Обновлено в 06:37
Футбол

Гризманн договорился о переходе в «ПСЖ»

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В Ростове на Нагибина загорелся пассажирский автобус

Обновлено в 05:15
Политика

В избирательном штабе Порошенко объяснили его поражение на выборах

Глава избирательного штаба политсилы "Европейская солидарность" Сергей Березенко назвал причину поражения Петра Порошенко на выборах президента.
Обновлено в 06:24
Политика

Зеленский поделился ожиданиями от съезда партии «Слуга народа»

Обновлено в 05:47
Футбол

В Мексике проявляют интерес к Дзагоеву

Мексиканский клуб «Тигрес» заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, сообщает El Universal.
Обновлено в 04:21
Наука

К 2080 году глобальное потепление заставит жителей России и других стран переехать в Сибирь

По мнению экспертов, людям придется переехать в Сибирь и другие малообитаемые места далеко на Севере, и сделать эту территорию полностью заселенной.
Обновлено в 06:00
Интернет

«Мегафон» изменил название сети на «Megafon fastest»

Оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети, добавив приписку Fastest. Компания таким образом выделила скорость мобильного интернета.
Обновлено в 03:26
Общество

Представитель Алибасова показал, как перепутать «Крота» с соком

Обновлено в 07:57
Происшествия

Студенты-арабы порезали друг друга в Петербурге из-за русского языка

Арабы поспорили из-за знания русского языка. Инцидент произошел в субботу, 8 июня, в общежитии на улице Большой Посадской, 7.
Обновлено в 06:06
Политика

Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду

Уточняется, что фамилии кандидатов озвучили на съезде партии "Слуга народа". В число претендентов вошли 15 мужчин и пять женщин.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских

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Обновлено в 04:29
Игры

ЕА представила четыре новых проекта от инди-студий

Первый проект остаётся без названия, но это новая разработка студии Hazelight и её буйного руководителя Юсефа Фареса.
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Спорт

В ИААФ рассказали, выступят ли российские легкоатлеты на ОИ-2020

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Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
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