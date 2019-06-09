Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в СочиРИА Новости 05:24
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи. Авария произошла на пересечении Таврической и Старообрядческой улиц в районе Олимпийского парка. По данным регионального Минздрава, пострадали 26 человек, в том числе трое детей.
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Сборная России в Саранске крупно обыграла сборную Сан-Марино
В отборочном матче на Евро-2020 в Саранске сборная России встречалась со сборной Сан-Марино и крупно победила.
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Происшествия
Журналист Голунов дал первое интервью после задержания
Накануне Голунов был помещен под домашний арест. Интервью было записано до суда. Журналист заявил, что никогда не употреблял наркотики.
Обновлено в 07:55
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«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
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Ким Чен Ын тестирует новый метод казни
Обновлено в 08:39
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
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Екатерина Климова рассказала, что у нее появился пятый ребенок
На днях у известной актрисы Екатерины Климовой появился пятый ребенок, причем уже школьного возраста.
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Горбачеву обещали показать «Чернобыль» в больнице, но так и не дали
Последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев рассказал о планах посмотреть сериал HBO "Чернобыль".
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Выброс химикатов в реку произошел на Украине
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Политика
Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина
Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.
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Премьер Молдавии призвала госслужащих поддержать правительство
Премьер-министр Молдавии Майя Санду в ходе брифинга призвала госслужащих не участвовать в акциях протеста и обеспечить 10 июня нормальную работу государственных учреждений.
Обновлено в 08:31
Здоровье
Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей
Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
На востоке Москвы горит кровля административного здания
Кровля административного здания горит на востоке Москвы на площади 250 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Обновлено в 06:37
Футбол
Гризманн договорился о переходе в «ПСЖ»
Форвард сборной Франции Антуан Гризманн вместо перехода в "Барселону" может отправиться в чемпионат Франции.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Ростове на Нагибина загорелся пассажирский автобус
Обновлено в 05:15
Политика
В избирательном штабе Порошенко объяснили его поражение на выборах
Глава избирательного штаба политсилы "Европейская солидарность" Сергей Березенко назвал причину поражения Петра Порошенко на выборах президента.
Обновлено в 06:24
Футбол
В Мексике проявляют интерес к Дзагоеву
Мексиканский клуб «Тигрес» заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, сообщает El Universal.
Обновлено в 04:21
Наука
К 2080 году глобальное потепление заставит жителей России и других стран переехать в Сибирь
По мнению экспертов, людям придется переехать в Сибирь и другие малообитаемые места далеко на Севере, и сделать эту территорию полностью заселенной.
Обновлено в 06:00
Интернет
«Мегафон» изменил название сети на «Megafon fastest»
Оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети, добавив приписку Fastest. Компания таким образом выделила скорость мобильного интернета.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Студенты-арабы порезали друг друга в Петербурге из-за русского языка
Арабы поспорили из-за знания русского языка. Инцидент произошел в субботу, 8 июня, в общежитии на улице Большой Посадской, 7.
Обновлено в 06:06
Политика
Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду
Уточняется, что фамилии кандидатов озвучили на съезде партии "Слуга народа". В число претендентов вошли 15 мужчин и пять женщин.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских
В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.
Обновлено в 04:29
Игры
ЕА представила четыре новых проекта от инди-студий
Первый проект остаётся без названия, но это новая разработка студии Hazelight и её буйного руководителя Юсефа Фареса.
Обновлено в 04:40
Спорт
В ИААФ рассказали, выступят ли российские легкоатлеты на ОИ-2020
Пресс-атташе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Джеки Дрок-Дойл заявила, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Обновлено в 08:26
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27