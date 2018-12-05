Армия и оружие
Телеканал "Звезда" опубликовал видео постановки на опытно-боевое дежурство российского боевого лазера "Пересвет". На кадрах видно, как военнослужащие отрабатывают действия по развертыванию и подготовке техники к применению.
РИА Новости00:48
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с чего всё началось
1 декабря этого года на опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы «Пересвет», основанные на новых физических принципах. Оснащение ими Вооружённых Сил начато с 2017 года в рамках Государственной программы вооружений.Красная звездавчера в 17:00
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Минобороны опубликовало кадры заступления на опытно-боевое дежурство боевого лазера
ТК Звездавчера в 21:00
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