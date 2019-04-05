Армия и оружие

Ракетные стрельбы в Черном море показали на видеоSputnik Литва 09:50

Корабли Черноморского флота "Р-60" и "Ивановец" провели ракетные стрельбы в акватории Черного моря. Видео опубликовал телеканал "Звезда". На кадрах можно увидеть подготовку экипажей и момент запуска сверхзвуковых крылатых ракет "Москит".
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Ракетные катера уничтожили противника в Черном море. Видео

Вести.Ru12:00

Корабли Черноморского флота уничтожили условного противника ракетами «Москит» — видео

RT на русском06:48

Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море

РИА Новости00:35

Ракетные стрельбы прошли в Черном море

Газета.Ru01:41

На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы

Коммерсантъ00:43

Опубликовано видео ракетных стрельб катеров Черноморского флота

ТАСС06:38

Укус «Москита»: лучшие кадры ракетных стрельб в Черном море

ТК Звездавчера в 22:00
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Музыка

Мик Джаггер рассказал о самочувствии после операции на сердце

Обновлено в 14:58
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Политика

Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина

В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено в 13:47
Политика

Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Политика

Генсек Совета Европы предложил план восстановления прав России в ПАСЕ

Бывший премьер-министр Норвегии, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что права российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ (ПАСЕ) необходимо восстановить, и предложил подробный план выхода из кризиса.
Обновлено в 10:07
Происшествия

СК отказался возбуждать дело о пытках «Свидетелей Иеговы» в Сургуте

Следственный комитет (СК) в Ханты-Манскийском автономном округе (ХМАО) отказался возбуждать уголовное дело после заявлений членов «Свидетелей Иеговы» о пытках со стороны силовиков.
Обновлено в 12:18
Авто

АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле

Обновлено в 04:02
Политика

Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО

В августе прошлого года сообщалось, что Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

В Сети опубликован фрагмент съемок последнего клипа Юлии Началовой

Пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала на своей странице в Instagram фрагмент видеозаписи последнего клипа певицы.
Обновлено в 05:00
Политика

Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой

Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.
Обновлено в 11:00
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Нервный срыв врача в Подмосковье попал на видео

Обновлено в 12:45
Общество

Турист отказался выбрасывать молоко на таможне и выпил 2,5 литра

Обновлено в 11:33
Политика

Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко

Обновлено в 11:47
Гаджеты

Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi

В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено в 09:59
Спорт

Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Единоборства

Дзюдоист Пуляев завоевал серебро на этапе Гран-при в Турции

Обновлено в 12:39
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Наука

Ученые: одно яйцо в день на 26% снижает риск инсульта

По мнению китайских исследователей, наличие яиц в регулярном рационе значительно снижает риск развития инсульта.
Обновлено в 06:29
Экономика

Банк России отозвал лицензии у страховой компании «Кристалл»

Банк России приказом от 4 апреля 2019 года отозвал лицензии на осуществление страхования у страхового акционерного общества "Кристалл".
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Общество

Подозрительные счета в РФ предложили приостанавливать без суда

Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти без суда приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам.
Обновлено в 14:15
Футбол

Нападающий «Боруссии» Алькасер не полетел на матч с «Баварией»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер рискует пропустить гостевой матч с «Баварией» в 28-м туре чемпионата Германии.
Обновлено в 14:05
Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Петербуржец получил 9 суток за «надгробие» с Путиным

Октябрьский суд Петербурга вынес приговор петербуржцу, установившему надгробие с изображением Владимира Путина рядом с Исаакиевским собором.
Обновлено в 11:40
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Кино

Вышел трейлер криминала «Домино» с Николаем Костер-Вальдау

Обновлено в 04:21
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.
Обновлено в 11:25
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