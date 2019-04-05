Армия и оружие
Ракетные стрельбы в Черном море показали на видеоSputnik Литва 09:50
Корабли Черноморского флота "Р-60" и "Ивановец" провели ракетные стрельбы в акватории Черного моря. Видео опубликовал телеканал "Звезда". На кадрах можно увидеть подготовку экипажей и момент запуска сверхзвуковых крылатых ракет "Москит".
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