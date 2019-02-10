Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в ЙеменеРИА Новости 07:13
В Сети появилось видео ракетной атаки на средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена. Ролик опубликовал журналист Мохаммед Мансур. На кадрах заметно, что противотанковый снаряд попадает в район моторного отделения.
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с чего всё началось
В сети появилось видео ракетной атаки повстанцев-хуситов на танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85, принадлежащий правительственным силам Йемена.Аргументы и Факты13:28
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Кино
«Рома» Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильм
Обновлено в 16:37
Общество
Спецборт МЧС доставил из Ирака в Москву 27 российских детей
Самолет МЧС в воскресенье доставил в Москву из Ирака 27 детей, матери которых находятся в багдадской тюрьме, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
Обновлено в 13:47
Гаджеты
Coca-Cola выпустит напиток с новым вкусом впервые за 10 лет
Обновлено в 18:13
Общество
В российские города могут вернуть ларьки и палатки
Возвращение торговых палаток и ларьков на улицы российских городов допустил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Обновлено в 18:54
Кино
Джеймс Кэмерон раскрыл название нового фильма «Терминатор»
Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, являющийся автором первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма.
Обновлено в 15:23
Общество
В WWF назвали причины нашествия белых медведей на Новой Земле
Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) назвали причины массового нашествия белых медведей в посёлках архипелага Новая Земля.
Обновлено в 15:47
Общество
В Испании туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке
На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке, признание в любви или выложенное из камней на побережье сердце, сообщает The Sun.
Обновлено в 15:01
Происшествия
На «Маршах материнского гнева» прошли задержания
В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Появилось видео падения метеорита на Венесуэлу
Обновлено в 07:16
Происшествия
СК заинтересовался «живым щитом» из машин под Владимиром
Ролик сопровождается комментариями о том, что для задержания сотрудники правоохранительных органов перегородили дорогу машинами обычных водителей, используя автомобили как "живой щит".
Обновлено в 14:39
Гаджеты
Найден способ подключиться к Wi-Fi с помощью «умной» лампочки
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Мадуро начал крупнейшие в истории Венесуэлы военные учения
Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям "Двухсотлетие Ангостуры 2019", передает РИА "Новости" Перед началом учений Мадуро ознакомился с образцами военной техники, в том числе с ракетными установками российского производства.
Обновлено в 15:47
Спорт
Спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде отменены
Мужская и женская спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, которые должны были состояться в воскресенье, отменены.
Обновлено в 12:38
Музыка
Песня Shallow Леди Гага завоевала «Грэмми»
Премию "Грэмми" в номинации "Лучшая песня для визуальных СМИ" завоевала песня Shallow певицы Леди Гага и актера Брэдли Купера, прозвучавшая в мелодраме "Звезда родилась".
Обновлено в 17:05
Общество
Семь регионов России перешли с аналогового на цифровое телевидение
Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое эфирное телевидение в понедельник стартует в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Чечне.
Обновлено в 17:06
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
Обновлено в 05:02
Авто
Назван Топ-5 автомобилей с рекордным расходом топлива
Как пишет портал «ТвоеАвто», несмотря на то, что внедорожники потребляют много топлива, они все же остаются востребованными на рынке, так как автомобилисты выбирают себе модель, не задумываясь о его расходе топлива.
Обновлено в 04:05
Общество
Названы российские регионы с самым доступным бензином
Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Здоровье
Названы шесть симптомов рака у мужчин
Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В жилом доме в Стокгольме произошел взрыв
Обновлено в 11:13
Музыка
Украину на Евровидении может представить россиянка
Обновлено в 13:21
Происшествия
На Сахалине горит торговый центр «Океан»
В торговом центре «Океан» города Оха Сахалинской области начался пожар, сообщает 10 февраля пресс-служб регионального ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Девушка погибла под колесами электрички в Подмосковье
Молодая девушка погибла под колёсами электрички в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
Завершились госиспытания зенитно-ракетного комплекса «Полимент-Редут»
Государственные испытания зенитно-ракетного комплекса "Полимент-Редут" для фрегатов проекта 22350 окончены, заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королев.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.
Обновлено в 00:25
Общество
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра, который ожидается в регионе в понедельник, 11 февраля.
Обновлено в 07:25
Экономика
У российских авиакомпаний хотят отобрать привилегии
В ФАС отметили, что необходимость выравнивания ставок сборов есть.
Обновлено в 17:39