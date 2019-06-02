Армия и оружие
Опубликовано видео ракетного удара Израиля по СирииРИА Новости 03:03
Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии. Военные заявили, что ударили по позициям сирийских правительственных войск в ответ на пуски двух снарядов в направлении горы Хермон на контролируемой Израилем части оккупированных Голанских высот.
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Мы не готовы терпеть огонь по нашей территории и с большой силой реагируем на любую агрессию против нас. Это последовательная политика, которую я провожу, и мы продолжим делать это для безопасности Израиля.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикМосква 24 01:37
с чего всё началось
Израильская Армия обороны опубликовала на своей официальной странице в Twitter видеозапись, на которой, по информации военных, запечатлен ракетный удар Израиля по Сирии.РБК03:55
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