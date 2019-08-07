Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отправила сотрудников центрального аппарата в петербургское СИЗО «Кресты-2» для проверки информации об избиениях заключенных.

ФСИН направила комиссию в «Кресты» после сообщений о пытках

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