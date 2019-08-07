Происшествия
ФСИН направила комиссию в «Кресты» после сообщений о пыткахКоммерсантъ 06:05
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отправила сотрудников центрального аппарата в петербургское СИЗО «Кресты-2» для проверки информации об избиениях заключенных.
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ФСИН направила комиссию в «Кресты» из-за информации об избиении заключенных
Телеканал Санкт-Петербург05:50
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Авто
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Происшествия
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Екатеринбургом
Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов Свердловской железной дороги (СвЖД), по предварительным данным, повреждена контактная сеть.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
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Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
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Сегодня одна из самых знаменитых певиц страны празднует свой день рождения.
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Обновлено вчера в 09:33
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Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
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Вокруг звезд-белых карликов начнут искать мертвые экзопланеты
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