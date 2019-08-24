Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»ТАСС 08:43
Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море. Макет боевого блока успешно поразил учебную цель на полигоне "Кура", расположенном на Камчатке.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой показан пуск баллистической ракеты «Булава» с атомной подлодки «Юрий Долгорукий» в Баренцевом море.РБК11:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана
24 августа посольство США в России опубликовало в социальной сети пост, в котором заявило, что, несмотря на угрозу здоровью Уилана, руководство СИЗО «Лефортово» «отказывается предоставить медицинскую документацию или разрешить провести независимый медосмотр».
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено в 12:11
Космос
ЦУП допустил перестыковку другого корабля для стыковки «Союза» с МКС
Ранее 24 августа «Союз» с роботом Федором на борту не смог в запланированное время состыковаться с МКС из-за возможных неполадок в системе стыковки.
Обновлено в 07:43
Единоборства
Украинский боксер Александр Усик отказался от поединков против россиян
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик отказался проводить поединок против россиянина Андрея Федосова, чтобы противостояние не переходило в политическую плоскость.
Обновлено в 09:39
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов
На акции против замалчивания гомофобных преступлений в Санкт-Петербурге задержали более 10 человек, сообщает «МБХ медиа».
Обновлено в 11:59
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Брагой»
«Брага» на своем поле победила «Спартак» (1:0) в первом матче рануда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 10:19
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено в 09:51
Происшествия
На западе Украины сломали бюст советского партизана
В Ровенской области Украины неизвестные сломали бюст советского партизана Николая Приходько.
Обновлено в 11:25
Общество
Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет
Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Политика
Путин поручил решить вопрос с досрочными пенсиями для шахтеров
Работники угольной промышленности могут получать пенсии раньше положенного срока.
Обновлено в 03:55
Футбол
«Уфа» нанесла «Зениту» первое поражение в сезоне
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на ракетные испытания США
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел проанализировать уровень угрозы и принять меры симметричного характера в ответ на проведенные США испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая до расторжения Договора РСМД была запрещена, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321
Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 10:26
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
Общество
Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей
На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 09:23
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас»
«Манчестер Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» в матче 3-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:57
Здоровье
Евгений Куйвашев проведёт совещание по проблемам в здравоохранении
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшие дни проведёт совещание по проблемам здравоохранения в регионе.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Подмосковье коллекторы открыли стрельбу по отцу с ребёнком
В Московской области полицейские проверяют сообщения о том, что неизвестные (предположительно, коллекторы) открыли стрельбу из пневматического пистолета по мужчине с ребёнком в Красногорске.
Обновлено в 09:17
Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьников
Роспотребнадзор напомнил, какие прививки защищают иммунитет школьников. Список опубликован в субботу на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 01:16
Культура
Петра Мамонова отвезли в реанимацию
Обновлено в 07:37
Культура
Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Список был опубликован на официальном сайте издания.
Обновлено вчера в 20:08
Авто
В США на аукционе за 10 тысяч долларов продают редкую Subaru SVX
Несмотря на эксклюзивный статус, лот оценили в 10 тысяч долларов США.Автомобиль Subaru SVX начали производить в 1991 году и выпускали до 1997 года.
Обновлено в 09:16
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года из-за кокаина
Как указывается в сообщении, Кузнецов не просил вскрывать пробу B и был временно отстранен с 13 июня 2019 года.
Обновлено вчера в 08:25
Футбол
Первый тренер Сутормина не знает, что игрок передаст ему 1 млн рублей
Александр Греков, первый тренер полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, не знал, что футболист намерен передать ему 1 миллион рублей после перехода в петербургский клуб.
Обновлено в 11:16
Экономика
Последний зарубежный эксплуатант Суперджетов SSJ-100 хочет их продать
Interjet остается последним иностранным эксплуатантом SSJ-100 с парком из 22-х самолетов.
Обновлено вчера в 04:58
Экономика
Reuters: ВТБ попросил государство помочь в создании зернового холдинга
Глава ВТБ Андрей Костин написал президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором попросил поддержки со стороны государства в создании вертикально-интегрированного зернового холдинга.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Туск предложил пригласить Украину вместо России на саммит G7
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил о намерении пригласить на следующий саммит Группы семи (G7) Украину вместо России.
Обновлено в 09:57