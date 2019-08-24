Армия и оружие

Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»ТАСС 08:43

Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море. Макет боевого блока успешно поразил учебную цель на полигоне "Кура", расположенном на Камчатке.
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с чего всё началось
Министерство обороны России опубликовало
 видеозапись, на которой показан пуск баллистической ракеты «Булава» с атомной подлодки «Юрий Долгорукий» в Баренцевом море.
РБК11:25

Подробнее о событии

Минобороны показало пуск ракеты «Булава» с АПЛ «Юрий Долгорукий»

Известия12:06

Российские подлодки провели пуски баллистических ракет на полигонах

Интерфакс01:56

Опубликовано видео пуска баллистической ракеты «Булава» с подлодки

РЕН ТВ09:01

Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

ТАСС08:43

Пуск ракеты «Булава» в Баренцевом море — видео

RT на русском08:03

Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

РИА Новости07:08

Минобороны показало видео пуска «Булавы» с атомной подлодки

РБК11:25
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:19, Ашберн

«Булава» из Баренцева моря долетела до Камчатки. Видео

Вести.UZ08:13
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
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