с чего всё началось

Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море. Макет боевого блока успешно поразил учебную цель на полигоне "Кура", расположенном на Камчатке.

Политика МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана 24 августа посольство США в России опубликовало в социальной сети пост, в котором заявило, что, несмотря на угрозу здоровью Уилана, руководство СИЗО «Лефортово» «отказывается предоставить медицинскую документацию или разрешить провести независимый медосмотр».

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Кубани Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.

Космос ЦУП допустил перестыковку другого корабля для стыковки «Союза» с МКС Ранее 24 августа «Союз» с роботом Федором на борту не смог в запланированное время состыковаться с МКС из-за возможных неполадок в системе стыковки.

Единоборства Украинский боксер Александр Усик отказался от поединков против россиян Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик отказался проводить поединок против россиянина Андрея Федосова, чтобы противостояние не переходило в политическую плоскость.

Политика Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.

Происшествия В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов На акции против замалчивания гомофобных преступлений в Санкт-Петербурге задержали более 10 человек, сообщает «МБХ медиа».

Происшествия На западе Украины сломали бюст советского партизана В Ровенской области Украины неизвестные сломали бюст советского партизана Николая Приходько.

Общество Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на ракетные испытания США Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел проанализировать уровень угрозы и принять меры симметричного характера в ответ на проведенные США испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая до расторжения Договора РСМД была запрещена, сообщает RT.

Происшествия Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321 Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.

Экономика В России установили новый прожиточный минимум Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.

Авто Названа стоимость седана Aurus Senat 23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.

Общество Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.

Здоровье Евгений Куйвашев проведёт совещание по проблемам в здравоохранении Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшие дни проведёт совещание по проблемам здравоохранения в регионе.

Происшествия В Подмосковье коллекторы открыли стрельбу по отцу с ребёнком В Московской области полицейские проверяют сообщения о том, что неизвестные (предположительно, коллекторы) открыли стрельбу из пневматического пистолета по мужчине с ребёнком в Красногорске.

Здоровье Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьников Роспотребнадзор напомнил, какие прививки защищают иммунитет школьников. Список опубликован в субботу на официальном сайте ведомства.

Культура Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис мира Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Список был опубликован на официальном сайте издания.

Авто В США на аукционе за 10 тысяч долларов продают редкую Subaru SVX Несмотря на эксклюзивный статус, лот оценили в 10 тысяч долларов США.Автомобиль Subaru SVX начали производить в 1991 году и выпускали до 1997 года.

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года из-за кокаина Как указывается в сообщении, Кузнецов не просил вскрывать пробу B и был временно отстранен с 13 июня 2019 года.

Футбол Первый тренер Сутормина не знает, что игрок передаст ему 1 млн рублей Александр Греков, первый тренер полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, не знал, что футболист намерен передать ему 1 миллион рублей после перехода в петербургский клуб.

Экономика Reuters: ВТБ попросил государство помочь в создании зернового холдинга Глава ВТБ Андрей Костин написал президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором попросил поддержки со стороны государства в создании вертикально-интегрированного зернового холдинга.