с чего всё началось

Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море. Макет боевого блока успешно поразил учебную цель на полигоне "Кура", расположенном на Камчатке.

Происшествия NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.

Музыка Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.

Культура Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис Второй год подряд американская киноактриса Скарлетт Йоханссон возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира.

Происшествия Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове Вследствие происшедшего лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.

Политика Порошенко не пришел на торжества по случаю Дня независимости в Киеве Пятый глава Украины Петр Порошенко решил не участвовать в торжественных мероприятиях в Киеве по случаю Дня независимости государства.

Происшествия Росгвардейцы из-за шаурмы отказались помочь пострадавшему Девушка стала очевидцем нападения пьяного мужчины на таксиста. Приехавший по вызову водитель отказался брать нетрезвого пассажира.

Футбол «Зенит» проиграл в гостях «Уфе» Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».

Политика Во Франции начинает работу саммит G7 Саммит Группы семи (G7) открывается в городе Биарриц: в субботу вечером лидеров США, Канады, Италии, Японии, ФРГ и Великобритании встретит президент Франции Эмманюэль Макрон.

Космос Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13» Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

Кино Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года из-за кокаина Как указывается в сообщении, Кузнецов не просил вскрывать пробу B и был временно отстранен с 13 июня 2019 года.

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Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Происшествия «Уральские авиалинии» исключили сдачу севшего в поле А321 в музей Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.

Здоровье В Якутске более 30 человек отравились в ресторанах По информации пресс-службы ведомства, возможным источником массового отравления могли стать блюда, которые жители региона употребляли в период с 16 по 18 августа в банкетных залах «София» и «Белые ночи» (принадлежат ООО «Сеул») В настоящее время собранный у больных биологический материал направлен на исследование.

Политика Украинские боевики провели антироссийскую акцию под офисом Зеленского Напомним, в своем выступлении на марше достоинства Зеленский назвал войну против Донбасса вторым рождением Украины.

Единоборства Ковалёв нокаутировал Ярда и защитил титул чемпиона мира WBO Россиянин Сергей Ковалёв одержал досрочную победу над британцем Энтони Ярдом в поединке в защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

Политика США планируют добиваться реформирования ВТО Соединенные Штаты планируют добиваться реформирования Всемирной торговой организации, члены которой используют недобросовестные торговые практики.

Политика США намерены снова открыть консульство в Гренландии Государственный департамент США заявил о планах снова открыть консульство страны в Гренландии в связи с возросшим экономическим и стратегическим интересом к Дании.

Политика США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич» Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.

Авто Lada Vesta получила ограничители для дверей Ограничители, появившиеся на свежих LADA Vesta, позволяют открывать и закрывать двери легко и бесшумно, удерживая их в промежуточном положении даже при сильном ветре.

Политика В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.

Происшествия В Калужской области убили ветерана войны Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.