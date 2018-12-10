Армия и оружие
Опубликовано видео приземления российских Ту-160 в Венесуэле
Опубликовано видео приземления российских Ту-160 в ВенесуэлеSputnik Литвавчера в 08:05
Видео опубликовало Министерство обороны России. На кадрах видно, как самолеты приземляются в международном аэропорту Майкетия в штате Варгас. Российские экипажи встречал глава Минобороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес, а также представители посольства РФ в республике.
Sputnik Литвавчера в 08:05
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с чего всё началось
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в Венесуэлу.ТК Звезда10 декабря в 12:45
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Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 приземлились в Венесуэле — видео
RT на русскомвчера в 02:00
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