Как ранее сообщили в Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в Венесуэлу.

с чего всё началось

Видео опубликовало Министерство обороны России. На кадрах видно, как самолеты приземляются в международном аэропорту Майкетия в штате Варгас. Российские экипажи встречал глава Минобороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес, а также представители посольства РФ в республике.

Армия и оружие Армия и оружие «Яндекс.Карты» случайно рассекретил иностранные военные объекты Мэтт Корда (Matt Korda) обнаружил, что картографический сервис «замылил» некоторые участки на территории государств, таким образом обозначив точное местоположение военных объектов двух стран, а также военных баз НАТО.

Армия и оружие Армия и оружие Испытания двух версий МиГ-35 сняли на видео Пилоты Летно-испытательного центра Минобороны РФ в Ахтубинске приступили к интенсивным полетам на двух разновидностях глубоко модернизированного истребителя МиГ-35: одноместной и учебно-боевой "спарке".

Армия и оружие Армия и оружие Путин присвоил командующему Балтфлотом звание адмирала Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания адмирала командующему Балтийским флотом Александру Носатову.

Армия и оружие Армия и оружие Летчики России и Венесуэлы отработали подготовку к совместным полетам Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы на аэродроме Майкетия провели совместные занятия по подготовке экипажей и техники к выполнению полетов.

Армия и оружие Армия и оружие Атомные подлодки Тихоокеанского флота вооружат «Калибрами» Атомные подводные лодки Тихоокеанского флота проекта 949А в ходе модернизации вооружат новым высокоточным оружием.

Армия и оружие Армия и оружие На Балтфлоте формируется научно-производственная рота По информации издания, уже произведен отбор более двадцати кандидатов, из которых начнется формирование научно-производственной роты.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские дети получили 2 тонны тульских пряников к Новому году В Сирию было доставлено почти 2 тонны тульских пряников, которые получили местные дети к Новому году.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу объяснил доминирование России на Армейских играх Что именно позволяет российским военнослужащим постоянно побеждать в Армейских международных играх, раскрыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Армия и оружие Армия и оружие Подразделения беспилотников появились у артиллеристов ВВО

Армия и оружие Армия и оружие ВКС России получили сотый сверхманевренный истребитель Су-35С Воздушно-космические силы Российской Федерации приняли от производителей новый истребитель Су-35С.

Армия и оружие Армия и оружие В Брянской области создадут военно-патриотический комплекс В Брянской области на базе одной из воинских частей создадут военно-патриотический комплекс.

Армия и оружие Армия и оружие В США заинтересовались исчезновением дизельной подлодки РФ в Крыму Американские журналисты заинтересовались исчезновением из Севастополя российской подлодки проекта 877, получившей в Штатах известность под обозначением "Черная дыра", названной так в связи со своей бесшумностью и незаметностью.

Армия и оружие Армия и оружие В коалиции США пожаловались на трудности в борьбе с ИГ в Сирии В коалиции Соединенных Штатов Америки пожаловались на трудности в борьбе с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1 в Сирийской Арабской Республике.

Армия и оружие Армия и оружие Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе Уже в ближайшие дни Украина начнет крупное наступление на позиции непризнанных республик Донбасса.