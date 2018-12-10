Армия и оружие
В сети опубликованы кадры приземления российских ракетоносцев Ту-160 в аэропорту Венесуэлы, куда они прибыли из России. Соответствующее видео размещено телеканалом «Звезда». Ранее стало известно, что два Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62 ВКС России совершили перелёт в Венесуэлу.
RT на русском15:16
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с чего всё началось
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в Венесуэлу.ТК Звезда12:45
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