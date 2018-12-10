Армия и оружие

Опубликовано видео приземления ракетоносцев Ту-160 в Венесуэле
RT на русском
15:16

В сети опубликованы кадры приземления российских ракетоносцев Ту-160 в аэропорту Венесуэлы, куда они прибыли из России. Соответствующее видео размещено телеканалом «Звезда». Ранее стало известно, что два Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62 ВКС России совершили перелёт в Венесуэлу.
RT на русском15:16
с чего всё началось

«Белый лебедь» в Венесуэле: «Звезда» публикует кадры приземления Ту-160

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в Венесуэлу.
ТК Звезда12:45

Подробнее о событии

Норвежские истребители сопроводили российские Ту-160 на пути в Венесуэлу

РБК15:23

Опубликовано видео приземления ракетоносцев Ту-160 в Венесуэле

RT на русском15:16

Опубликованы кадры приземления российских Ту-160 в Венесуэле

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Телеканал 360°12:18

Самолеты дальней авиации совершили перелет с аэродромов Российской Федерации в международный аэропорт республики Венесуэла

ТК Звезда13:43
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 16:14, Ашберн
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