Армия и оружие

Опубликовано видео приземления Ту-160 в Венесуэле
News.ru
вчера в 16:36

В Интернете появилось видео, на котором запечатлено приземление в Венесуэле одного из российских бомбардировщиков Ту-160. Ролик опубликовал телеканал «Звезда». На кадрах видно, как только что приземлившийся самолёт с выпущенными тормозными парашютами катится по взлётно-посадочной полосе.
News.ruвчера в 16:36
с чего всё началось

«Белый лебедь» в Венесуэле: «Звезда» публикует кадры приземления Ту-160

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в Венесуэлу.
ТК Звездавчера в 12:45

Подробнее о событии

Названа цель прилета Ту-160 в Венесуэлу

Российская газета03:39

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 приземлились в Венесуэле — видео

RT на русском02:00

Россия перебросила в Венесуэлу несколько военных самолетов

Эхо Москвы01:03

Российские Ту-160 будут участвовать в совместных учениях в Венесуэле

ТК Звезда00:51

Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160

РИА Новостивчера в 16:39

Появилось видео приземления бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэле

РБКвчера в 16:12

Самолеты ВКС России в Венесуэле будут участвовать в совместных полетах

ТАССвчера в 14:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 04:34, Ашберн
Армия и оружие

Почти 19 тысяч человек вернулись в свои дома в провинции Дамаск

Доказательством восстановления мирной жизни в провинции Дамаск является значительное количество вернувшихся в свои дома сирийцев, заявил во вторник губернатор провинции Аля Ибрагим.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Турция начала создание военно-морской базы на Черном море

Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Посольство России обратилось к Вашингтону по Донбассу

В распространённом сообщении посольство РФ в Вашингтоне отмечается, что Госдепу пора обратить внимание на то, что в бригадах ДШВ ВСУ открыто используется эсэсовская символика.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Сайт народной милиции ДНР подвергся DDoS-атаке

Официальный сайт народной милиции Донецкой народной республики подвергся массированной DDoS-атаке.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Адмирал Британии предупредил о предпосылках для новой мировой войны

Обострение напряженности с Россией похоже на ситуацию, которая предшествовала началу Первой мировой войны.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

ВС Ирана подтвердили испытания баллистической ракеты

1 декабря госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Тегеран провел испытание баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Власти Сирии планируют открыть во всех регионах центры реабилитации

Сирийские власти планируют открыть во всех регионах страны реабилитационные центры для пострадавших во время боевых действий, в том числе для детей.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

Бесшумные субмарины появятся у берегов Камчатки

Бригада электрических подводных лодок проекта 677 "Лада" появится на Камчатке.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

В Хабаровском крае С-400 на учениях отразили авианалёт истребителей

В Хабаровском крае прошла первая тренировка по отражению авианалёта условного противника расчётами зенитных ракетных систем С-400, которые заступили на боевое дежурство в конце ноября.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие

Госдума приняла закон о закупках вооружения и военной техники

Авторы закона отмечают, что сейчас осуществляется подготовка дублирующих документов в области оборонного заказа, что увеличивает сроки размещения гособоронзаказа и расширяет круг лиц, обладающих секретной информацией по закупкам вооружения, военной и специальной техники.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

В США утвердили стратегию по борьбе с попаданием оружия к террористам

Американский президент Дональд Трамп утвердил национальную стратегию США по противодействию угрозе попадания оружия массового поражения к террористическим организациям.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие

В США спущен на воду последний стелс-эсминец Zumwalt

Эсминцы с ракетным вооружением типа Zumwalt считаются самыми неоднозначными кораблями в составе ВМС США.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Госиспытания самоходного миномета «Дрок» для ВДВ пройдут в 2019 году

Обновлено в 02:47
Армия и оружие

«Хезболла» переписывает историю сирийской войны

Аналитики констатируют использование ливанской группировкой «Хезболла» целой стратегии, которая направлена на вербовку молодых бойцов.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

На Урале открылась выставка с изъятым у боевиков в Сирии оружием

В Музее боевой славы Урала в Екатеринбурге представили оружие, изъятое у сирийских боевиков с 2016 по 2018 год, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
Обновлено в 02:22
ещё по теме
Ту-160
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. Главный конструктор - В. И. Близнюк.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное