Армия и оружие
Опубликовано видео приземления Ту-160 в Венесуэле
Опубликовано видео приземления Ту-160 в ВенесуэлеNews.ruвчера в 16:36
В Интернете появилось видео, на котором запечатлено приземление в Венесуэле одного из российских бомбардировщиков Ту-160. Ролик опубликовал телеканал «Звезда». На кадрах видно, как только что приземлившийся самолёт с выпущенными тормозными парашютами катится по взлётно-посадочной полосе.
News.ruвчера в 16:36
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с чего всё началось
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в Венесуэлу.ТК Звездавчера в 12:45
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 04:34, Ашберн
Армия и оружие
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