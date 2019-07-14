Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьяволаГазета.Ru 03:47

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи. Ролик разместил телеканал NBC News. Отмечается, что инцидент произошел у австралийского побережья в районе рифа Нингалу.
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с чего всё началось
Как следует из видеоролика, размещенного
 на канале NBC News в Youtube, причиной "обращения" морского обитателя стал рыболовный крючок, застрявший в его глазу.
Газета.Ru07:05

Подробнее о событии

В Австралии «морской дьявол» попросил помощи у людей

URA.Ru02:08

Опубликовано видео приплывшего за помощью к людям морского дьявола

РИА Новостивчера в 20:35

СМИ опубликовали видео с подплывшим к сноркелистам «морским дьяволом»

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Российская газета00:39

В сети набирает популярность видео, где гигантский скат просит аквалангистов о помощи

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Известиявчера в 22:24

Опубликовано видео приплывшего к людям морского дьявола

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
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