Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьяволаГазета.Ru 03:47
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи. Ролик разместил телеканал NBC News. Отмечается, что инцидент произошел у австралийского побережья в районе рифа Нингалу.
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с чего всё началось
Как следует из видеоролика, размещенного на канале NBC News в Youtube, причиной "обращения" морского обитателя стал рыболовный крючок, застрявший в его глазу.Газета.Ru07:05
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
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