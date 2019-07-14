Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьяволаГазета.Ru 03:47
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи. Ролик разместил телеканал NBC News. Отмечается, что инцидент произошел у австралийского побережья в районе рифа Нингалу.
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