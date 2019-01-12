Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало полное видео посадки аппарата "Юйту-2" на обратную сторону Луны. Кадры выложены в Twitter телеканала CGTN.

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