В том состоянии, в котором он был ещё в начале года, он не мог принимать все типы судов по ряду причин. Поэтому было принято решение о его реконструкции. И наши уважаемые строители сделали прекрасный аэродром, который впоследствии понадобится всем жителям полуострова и гостям, кто будет прилетать.

Появилось видео первой посадки двух истребителей Су-30М2 на аэродроме "Бельбек" в Севастополе после реконструкции взлетно-посадочной полосы. Ролик опубликовало видеоагентство Ruptly. На кадрах видно, как самолеты приземляются и едут по взлетно-посадочной полосе.

Армия и оружие Армия и оружие Telepolis: Керченский инцидент может повториться в Арктике 25 ноября произошел инцидент в Керченском проливе, когда три корабля нарушили границу России.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс вагонов с танками ВСУ Речь идет о танках Т-64, противотанковых пушках МТ-12 и боевых машинах пехоты БМП-1, уточнил Осадчий.

Армия и оружие Армия и оружие МИД Испании раскритиковал решение Трампа о выводе войск из Сирии Решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии создает неопределенную ситуацию.

Армия и оружие Армия и оружие Юные сирийцы получили футбольную форму и мячи от «Спартака» Наряду с предметами первой необходимости учащиеся школы поселения Маалула провинции Дамаск получили 22 комплекта футбольной формы и 5 футбольных мячей от московского «Спартака».

Армия и оружие Армия и оружие Иран начал военные учения рядом с важным каналом транспортировки нефти Иранский Корпус стражей исламской революции проводит учения вблизи Ормузского пролива, через которой транспортируется треть всей мировой добычи нефти, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

Армия и оружие Армия и оружие Самолет Ил-112В выполнит первый полет Российский военно-транспортный самолет Ил-112В проведет свой первый полет, передает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны России Алексея Криворучко.

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Армия и оружие Армия и оружие Танки НАТО не выдерживают конкуренции с «Арматой» Американский военный эксперт Уилл Флэнниген написал для издания The National Interest статью, посвященную преимуществам, которыми обладает новейший российский танк Т-14 "Армата" в сравнении с устаревшими боевыми машинами НАТО - американским M1A2 Abrams и британским Challenger 2.

Армия и оружие Армия и оружие Президент Ирака надеется, что уход США из Сирии поможет урегулированию Президент Ирака Бархам Салех в беседе с госсекретарем США Майком Помпео выразил надежду на то, что уход военных США из Сирии поможет урегулированию в стране, а не приведет к новому витку насилия, сообщила пресс-служба президента Ирака.

Армия и оружие Армия и оружие Капсулу «Союза МС-09» доставят в Москву 24 декабря В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что транспортный самолет доставит капсулу космического корабля «Союз МС-09» из казахстанского города Жезказгана в Москву 24 декабря.

Армия и оружие Армия и оружие Жители Идлиба покидают родные дома Жители сирийской провинции Идлиб уходят через гуманитарный коридор с захваченных боевиками территорий и прибывают на аэродром Абу-Духур.

Армия и оружие Армия и оружие Взрыв самой мощной американской авиабомбы показали на видео Следует уточнить, что в испытаниях американских бомб были задействованы одни из самых мощных американских бомбардировщиков – B-2 «Spirit», которые, впрочем, являются и одними из самых дорогих самолётов на планете, зачастую называемыми «золотыми бомбардировщиками», так как стоимость каждого из них составляет порядка 2 млрд. долларов.

Армия и оружие Армия и оружие Аэромобильная группа ЮВО уничтожила лагерь «противника» в Чечне Аэромобильная группа из состава мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии в Чечне в ходе спецучений произвела поиск и уничтожение условного противника в горах Кавказского хребта, такое сообщение распространил штаб ЮВО.

Армия и оружие Армия и оружие Киев готовит диверсии на химических предприятиях Донбасса — МГБ ДНР «Установлено, что в распоряжении ВСУ находятся боеприпасы, созданные по аналогу снарядов ракетного комплекса «Снежинка», производимого исключительно в ДНР, которые они планируют использовать для провокаций на ранее обозначенных нами химических предприятиях», — заявили в МГБ.